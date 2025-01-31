Вузы и торговые предприятия Приморья переходят на российские сервисы для бизнес-коммуникаций

Платформа для бизнес-коммуникаций «МТС Линк», входящая в цифровую экосистему МТС, зафиксировала рост спроса на российские сервисы для бизнес-коммуникаций

среди приморского бизнеса. В 2024 г. количество компаний, внедривших отечественные решения в свою работу, выросло в полтора раза по сравнению с 2023 г. Чаще всего такие сервисы выбирали учреждения из сферы образования и ритейла. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков «МТС Линк», больше всего сервисами для бизнес-коммуникаций в Приморском крае пользуются образовательные организации — более 21% клиентов в регионе. На втором месте — ритейл (19%), а замкнули тройку лидеров учреждения здравоохранения (13%). В топ-5 сфер также вошли промышленность и государственный сектор - по 11,5% клиентов. Вместе с тем, в 2024 г. в Приморье зафиксирован новый тренд — ИТ-компании и финансовые организации стали активнее внедрять российские сервисы для бизнес-коммуникаций в свою работу.

Чаще всего приморские компании используют «МТС Линк» для встреч и вебинаров. Так, за год их количество выросло в 2,4 раза. В 2024 г. наметилась также тенденция на внедрение новых возможностей платформы - выросла популярность серивисов «Чаты» и «Доски». Еще одним трендом года стало использование функций на основе искусственного интеллекта. Самая популярная - включение замены или размытия фона (ее выбирает почти половина пользователей). На втором месте — автоматическая расшифровка (22% случаев применения ИИ), на третьем — шумоподавление (13%).

«Российские сервисы сервисы для бизнес-коммуникаций - не только эффективный, но и универсальный ИТ-инструмент. Так, «МТС Линк», помимо помощи в решении важных бизнес-задач, позволяет безопасно хранить и обрабатывать данные сотрудников и клиентов. При этом, платформа постоянно развивается и предлагает пользователям новые возможности. Например, в 2024 г. запущен ИИ-помощник для встреч, который может подвести итоги онлайн-собраний, составить сводки информации по определенной теме, а также выделять ключевые моменты обсуждений в чатах», – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.