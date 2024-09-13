Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС обеспечила высокоскоростным интернетом самый южный остров России

МТС обеспечила мобильным интернетом стандарта LTE остров Фуругельма в Приморском крае - самый южный остров России. Теперь сотрудники Дальневосточного морского заповедника смогут использовать современные цифровые сервисы для работы, а туристы - делиться фотографиями и видео живописного острова в режиме онлайн. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чтобы обеспечить комфортный доступ абонентов к цифровым сервисам, специалисты МТС организовали беспроводной канал связи между поселком Посьет и островом Фуругельма. Мобильный интернет на скорости до 50 Мбит/с стал доступен на морском побережье острова. Также сеть LTE покрывает близлежащие локации материковой части Хасанского района - например, базу отдыха «Голубиный утес» и уникальный пляж «Трех границ» - место, где встречаются границы России, Китая и Северной Кореи.

«Развитие сети в популярных местах массового отдыха в Приморье - один из приоритетов нашей работы. Иногда в силу ряда географических особенностей, отсутствия энергетической инфраструктуры или особого статуса территории строительство базовых станций в рекреациях может быть затруднено. Тогда наши инженеры прорабатывают и внедряют альтернативные технические решения. Так, в бухте Окуневая уже несколько лет успешно работает базовая станция МТС на солнечных батареях. Ежегодно МТС модернизирует сеть и расширяет покрытие в местах массового отдыха. Так, только этом году мы запустили ВОЛС в Ливадию, расшили покрытие в центре Владивостока, а также обеспечили быстрым мобильным интернетом несколько малых населенных пунктов, популярных у любителей активного отдыха - Бровничи, Чистоводное, Архиповка. Наличие современной цифровой инфраструктуры повышает туристическую привлекательность региона и позволяет делать отдых более комфортным и безопасным», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Разговоры о важном: платформа речевой аналитики помогает девелоперу находить инсайты
Бизнес

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Власти отобрали лицензию у крымского сотового оператора

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Сотовым операторам снизят до 1000 раз плату за частоты для 5G

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Tele2 в России больше нет

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности

Чем заменить YouTube в России: плюсы и минусы популярных видеосервисов

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

Сайт: https://jet.su/