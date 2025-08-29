Приморцы стали в четыре раза активнее учиться и работать в онлайн-режиме

Платформа для бизнес-коммуникаций «МТС Линк», входящая в цифровую экосистему МТС, оценила деловую активность пользователей Приморского края в первой половине 2025 г. Количество вебинаров на платформе выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным «МТС Линк», в январе-июне 2025 г. приморские пользователи чаще организовывали онлайн-встречи (формат, когда все участники активны), чем вебинары (формат с несколькими активными спикерами). При этом, доля вебинаров за год выросла в четыре раза, и теперь каждая третья встреча на платформе проходит в таком режиме.

Аналитики зафиксировали также новый тренд: на платформе «МТС Линк» почти на 20% вырос интерес приморских пользователей к функциям на основе искусственного интеллекта. Так, количество применений ИИ-функций для повышения эффективности рабочих процессов (саммаризация встреч и чатов, ИИ-помощник) выросло на 61% по сравнению с I кварталом 2025 г. Цифровые маски и аватары во II квартале 2025 г. использовались на 23% чаще, а шумоподавление — в 2,5 раз чаще, чем в I квартале 2025 г.

«Платформа «МТС Линк» постоянно развивается и предлагает пользователям новые решения для автоматизации рутинных задач. Так, в 2025 г. появился новый продукт — сервис «Формы». Инструмент позволяет проводить онлайн-опросы, тесты и квизы в окне встречи или автономно. Отличительной особенностью решения стала возможность проверять свободные ответы участников с помощью искусственного интеллекта. В целом, сервисы для бизнес-коммуникаций – универсальный ИТ-инструмент. Помимо помощи в решении важных бизнес-задач, «МТС Линк» позволяет безопасно хранить и обрабатывать данные сотрудников и клиентов», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.