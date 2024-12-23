МТС: приморцы проводят онлайн-встречи и вебинары до полуночи

Платформа для бизнес-коммуникаций «МТС Линк», входящая в цифровую экосистему МТС, проанализировала основные тренды 2024 г. в области проведения онлайн-мероприятий среди пользователей Приморского края. Выяснилось, что приморцы проводят онлайн-встречи до полуночи, а самые активные пользователи платформы - вузы и медицинские учреждения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным экспертов «МТС Линк», в 2024 г. пользователи проводили онлайн-встречи втрое чаще, чем вебинары. При этом количество уникальных участников онлайн-мероприятий на платформе выросло на 13% по сравнению с 2023 г. В Приморском крае период деловой активности в формате онлайн-конференций фиксируется с 10 до 24 часов. При этом самое активное с точки зрения коммуникаций время дня - с 16 до 17 часов, что объясняется активным взаимодействием с коллегами и партнерами в других часовых поясах.

Чаще всего сервисы для онлайн-конференций в Приморском крае используют образовательные учреждения, в том числе крупные вузы - ДВФУ, МГУ им.адмирала Г.И.Невельского. Однако в 2024 г. специалисты зафиксировали новый тренд - платформы для видеоконференций в свою работу стали активно внедрять медицинские организации и лаборатории.

Еще одним трендом 2024 г. стало использование функций на основе искусственного интеллекта. Самая популярная - включение замены или размытия фона (ее выбирает почти половина пользователей). На втором месте — автоматическая расшифровка (22% случаев применения ИИ), на третьем — шумоподавление (13%). В 9% случаев ИИ используется в развлекательных целях: пользователи примеряют маски или цифровые аватары. В 5% ситуаций пользователи применяют ИИ для экономии времени на просмотр записей встреч — функции подведения итогов встреч и видеохайлайтов. При этом 89% пользователей остались удовлетворены точностью и качеством текстовых итогов.

«Платформа «МТС Линк» постоянно развивается и предлагает пользователям новые возможности, позволяет расширять географию мероприятий, вовлекать в них большее количество участников. Так, в начале декабря на платформе состоялся первый в России онлайн-урок по истории Дальнего Востока в стиле графического романа. Занятие посмотрели более 5000 учеников из 70 школ Приморья. А в октябре в формате телемоста прошла презентация второго тома исторического фэнтези об освоении Дальнего Востока «Невельской: плоды воображения» для курсантов МГУ им. Невельского во Владивостоке и Благовещенске», - отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.