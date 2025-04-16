К новому сезону МТС расширила LTE-покрытие на «приморских Мальдивах»

МТС сообщает о расширении LTE-покрытия в Хасанском округе Приморского края. Высокоскоростной интернет запущен сразу в нескольких бухтах самого туристического района региона. Теперь гости, посещающие популярное место отдыха, смогут комфортно использовать самые современные цифровые сервисы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили дополнительное телеком-оборудование и обеспечили доступ к высокоскоростному интернету сразу в нескольких бухтах Хасанского района - Астафьева, Нерпичья, Спасения и Орлинка. Также улучшенное качество сети затронуло популярные тропы для хайкинга на мысе Астафьева и в бухте Средняя, а также южную часть дороги Андреевка-Витязь.

«Мы продолжаем совершенствовать телеком-инфраструктуру в Хасанском округе Приморского края. Это очень популярное место летнего отдыха у приморцев и гостей региона. Однако туристический сезон здесь стартует в апреле - активные туристы приезжают на прогулки по живописным тропам и бухтам. Поэтому перед началом сезона мы усилили LTE-сеть в окрестностях бухты Астафьева, чтобы жители и гости Приморья могли с комфортом пользоваться цифровыми сервисам и умными гаджетами. В целом, развитие сети в популярных местах массового отдыха - один из приоритетов нашей работы. В настоящее время связью МТС стандарта LTE обеспечены ключевые населенные пункты и бухты Хасанского округа, в том числе остров Фуругельма и уникальный пляж «Трех границ», где сходятся границы России, Китая и Северной Кореи», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.