Еще 1500 жителей Уссурийска получили доступ к высокоскоростному интернету МТС

МТС сообщает о реализации нового этапа расширения сети фиксированной связи в Уссурийске. Доступ к высокоскоростному домашнему интернету получили жители еще 500 квартир в районе Слободы и центральной части города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС продолжает обеспечивать многоэтажные дома в городах Приморского края инфраструктурой с домашним интернетом. Благодаря очередному этапу строительства фиксированной сети, домашний интернет стал доступен для жителей ряда улиц в Уссурийске: Полушкина, Горького, Крестьянской. Всего доступ к высокоскоростному домашнему интернету, IPTV и цифровым сервисам экосистемы уже получили более 36 тыс. семей Уссурийска.

Кроме домашнего интернета, уссурийцы могут подключить IPTV - телевидение с функцией «управления временем». У абонентов есть возможность выбора технологии подключения ТВ – по кабелю или с помощью приставки. Такой подход позволяет использовать имеющиеся в квартире провода, не заводя новые.

«В городах Приморья, в том числе в Уссурийске, активно ведется строительство: возводятся новые жилые дома и объекты инфраструктуры. Как следствие, растет спрос на дополнительные цифровые услуги - горожане подключают большое количество гаджетов и смарт-устройств, элементов умного дома и камер видеонаблюдения. Мы продолжаем работу по модернизации и развитию фиксированной сети во всех городах присутствия сервиса - во Владивостоке, Уссурийске, Находке и Лесозаводске, чтобы приморцы могли комфортно использовать цифровые услуги для учебы, работы и отдыха», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Проверить возможность подключения домашнего интернета можно на сайте МТС.