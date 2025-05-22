Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Интернет-доступ Цифровизация
|

Еще 1500 жителей Уссурийска получили доступ к высокоскоростному интернету МТС

МТС сообщает о реализации нового этапа расширения сети фиксированной связи в Уссурийске. Доступ к высокоскоростному домашнему интернету получили жители еще 500 квартир в районе Слободы и центральной части города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС продолжает обеспечивать многоэтажные дома в городах Приморского края инфраструктурой с домашним интернетом. Благодаря очередному этапу строительства фиксированной сети, домашний интернет стал доступен для жителей ряда улиц в Уссурийске: Полушкина, Горького, Крестьянской. Всего доступ к высокоскоростному домашнему интернету, IPTV и цифровым сервисам экосистемы уже получили более 36 тыс. семей Уссурийска.

Кроме домашнего интернета, уссурийцы могут подключить IPTV - телевидение с функцией «управления временем». У абонентов есть возможность выбора технологии подключения ТВ – по кабелю или с помощью приставки. Такой подход позволяет использовать имеющиеся в квартире провода, не заводя новые.

Гузелия Мошнина, Cloud.ru: Чтобы ИИ заработал, нужны качественные данные
Цифровизация

«В городах Приморья, в том числе в Уссурийске, активно ведется строительство: возводятся новые жилые дома и объекты инфраструктуры. Как следствие, растет спрос на дополнительные цифровые услуги - горожане подключают большое количество гаджетов и смарт-устройств, элементов умного дома и камер видеонаблюдения. Мы продолжаем работу по модернизации и развитию фиксированной сети во всех городах присутствия сервиса - во Владивостоке, Уссурийске, Находке и Лесозаводске, чтобы приморцы могли комфортно использовать цифровые услуги для учебы, работы и отдыха», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Проверить возможность подключения домашнего интернета можно на сайте МТС.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Объектные хранилища вместо классических СХД: почему российский бизнес выбирает on-premise

В России мигрантов начнут отслеживать через смартфоны. Уклонистов выдворят из страны

Николай Савушкин, «Яндекс»: Рекомендательные системы моделируют поведение людей

Создатель средств блокировки для Рунета в финансовой яме. Прибыль рухнула на 85%, ведется реструктуризация

Андрей Врацкий, eXpress: За последние три года качество российских продуктов значительно выросло

В России хотят ввести уголовную ответственность за DDoS-атаки

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста

Обзор Amazfit Bip 6: доступные часы с AMOLED-экраном, GPS и режимом звонков

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153