Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Телеком Мобильная связь Интернет Веб-сервисы
|

За лето 2024 г. МТС избавила приморцев от 15 млн спам-звонков

МТС проанализировала объем звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы жителям Приморского края за летние месяцы 2024 г. С помощью антиспам-решений МТС за июнь-август 2024 г. заблокировала более 15 млн вызовов, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самым «урожайным» на спам-звонки летним месяцем 2024 г. в Приморском крае стал август - более 5 млн нежелательных вызовов заблокировано за этот период. Средняя продолжительность заблокированного звонка составила 10,5 секунд.

Будущее в стиле киберпанк: ИИ стал базой технологических трендов
Генеративный ИИ

Через телефонные обзвоны в Приморье чаще всего продвигают свои услуги спамеры с рекламными предложениями и финансовые организации, а также звонят коллекторы и мошенники. Реже всего докучают представители сферы недвижимости, фитнеса и туризма. Антиспам защита не только экономит время своим пользователям, отвечая за них на звонок или предупреждая о возможном спаме, но и защищает от более серьезных последствий – потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.

«Приморцы регулярно сталкиваются со спамом, будь то предложение пройти бесплатную процедуру в салоне красоты, посетить медицинское учреждение, взять кредит или оформить банкротство. Назойливые звонки отвлекают от важных дел и ведут к потере времени, а иногда и денег, если это мошенники. Справляться со спамом помогают цифровые технологии, анализирующие вызовы на основе Big Data. Поэтому умная система блокировки спама пользуется в регионе все большей популярностью – за год число подключений сервиса «Защитник» в Приморье выросло на 65%», – сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как рынок инженерных решений для дата-центров реагирует на уход иностранных вендоров

Хакеры охотятся на знатоков Python с помощью теста для программистов

Space VDI: Инновационное решение для виртуализации рабочих мест

В iPhone появится функция удаленного превращения в «кирпич» для провинившихся пользователей. В опасности все, кроме владельцев древних моделей

ИИ приступил к диагностике рака

Microsoft сломает все антивирусы во имя безопасности Windows. Их лишат доступа к ядру системы

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Как шум от гаджетов разрушает психику

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности

Показать еще

Наука

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

Сайт: https://jet.su/