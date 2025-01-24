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Кушнир Андрей



24.01.2025 МТС расширила сеть домашнего интернета в Уссурийске 1
27.02.2024 МТС расширила сеть домашнего интернета в Уссурийске 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кушнир Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12581 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21146 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9332 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11131 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 316 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2539 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7091 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27860 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2124 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4026 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5259 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50468 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15885 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66042 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5780 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5182 1
Сысоева Евгения 70 1
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 123 1
Россия - РФ - Российская федерация 144333 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1162 1
Беларусь - Белоруссия 5669 1
Армения - Республика 2280 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336207, в очереди разбора - 772702.
Создано именных указателей - 166511.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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