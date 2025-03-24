Первые отечественные базовые станции вышли в эфир в Приморском крае

МТС сообщает о запуске в эфир первых российских базовых станций «Иртея» в Приморском крае. Новое телеком-оборудование стандарта LTE установлено в населенных пунктах Пограничного, Спасского, Анучинского, Хоролького, Дальнегорского и Пожарского района. Всего до конца 2025 г. будет запущено 1000 базовых станций в 37 регионах России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Первыми в Приморье протестировали работу отечественного LTE жители села Барано-Оренбургское Пограничного района. Село расположено в 19 километрах от границы с Китаем и в 6 километрах от поселка Пограничный. Через населенный пункт проходит железнодорожная линия Уссурийск-Муданьцзян, а вблизи южной окраины — международная трасса Уссурийск-Суйфэньхэ. В Барано-Оренбургском работает средняя школа, врачебная амбулатория и почтовое отделение. Теперь социальные объекты и жилые дома в населенном пункте обеспечены связью от МТС.

Запуск отечественных базовых станций в Приморском крае – часть общероссийского проекта. Первые базовые станции «Иртея» заработали в сети МТС в декабре 2024 г. Новое оборудование запущено в разных климатических зонах – от Крайнего Севера до европейской части и юга России. Это позволяет изучить его работу в разных условиях и ознакомить с ним технических специалистов МТС.

«Приморский край в числе первых регионов в России получил и вывел в эфир оборудование российского телеком-вендора, разрабатывающего базовые станции. Это знаковый этап в развитии отрасли. Важно и то, что современное оборудование российского производства появилось в небольших населенных пунктах Приморья, что позволяет эффективнее развивать программы по устранению цифрового неравенства. При этом, опыт использования оборудования на реальной сети позволит точнее определить дальнейшие работы для максимально полного удовлетворения потребностей операторов», – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.