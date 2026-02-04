Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ДФО Приморский край Дальнегорск
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 55 2
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|Щуров Алексей 10 2
|Максименка Николай 17 1
|Басаргин Валентин 1 1
|Тулаганов Руслан 21 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11439 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416904, в очереди разбора - 727370.
Создано именных указателей - 190007.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.