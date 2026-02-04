Разделы

Россия ДФО Приморский край Дальнегорск

Россия - ДФО - Приморский край - Дальнегорск

СОБЫТИЯ


04.02.2026 К садовому сезону: «МегаФон» обеспечил качественную связь на окраине Дальнегорска 1
26.01.2015 «Ростелеком» реконструировал систему оповещения в Приморском крае 1
23.06.2014 «Ростелеком» в Приморском крае приступил к строительству ВОЛС на участке Дальнегорск-Пластун-Терней 1
31.01.2014 «Ростелеком» в Приморском крае реализует проект коврового покрытия оптическими сетями 1
06.06.2007 "Дальсвязь" приступила к строительству ВОЛС Яковлевка-Дальнегорск 1
12.02.2004 "Дальсвязь" цифровизует приморскую глубинку 1
04.12.2003 Емкость телефонной сети Приморья достигнет 430 тыс. номеров 1
23.10.2003 С начала года в Приморье установлено 17 тыс. телефонных аппаратов 1
09.07.2003 Приморская "Дальсвязь" констатирует рост абонентской базы 1
04.07.2003 В Приморье подешевел доступ в интернет 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 6
Ростелеком 10396 3
Ribbon Communications - ECI Telecom 74 1
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 95 1
Оптоволоконные системы 12 1
МегаФон 10069 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 55 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4851 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2182 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2825 1
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 846 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2222 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9439 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6329 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73713 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3560 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2213 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 65 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5905 1
Щуров Алексей 10 2
Максименка Николай 17 1
Басаргин Валентин 1 1
Тулаганов Руслан 21 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1329 8
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 751 5
Россия - ДФО - Приморский край - Кавалерово 9 4
Россия - ДФО - Приморский край - Лесозаводск 26 4
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 137 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1722 4
Россия - ДФО - Приморский край - Фокино 16 3
Россия - ДФО - Приморский край - Лучегорск 15 2
Россия - Спасск 9 2
Россия - ДФО - Приморский край - Спасск-Дальний 17 2
Россия - ДФО - Приморский край - Тернейский район - Терней 5 2
Россия - ДФО - Приморский край - Надеждинский район - Вольно-Надеждинское 22 2
Россия - ДФО - Приморский край - Большой Камень 19 2
Украина - Черниговская область - Чернигов 38 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новошахтинск 37 1
Россия - ДФО - Приморский край - Хасанский район - Краскино - Славянка 30 1
Россия - ДФО - Приморский край - Ольгинский район 6 1
Россия - ДФО - Приморский край - Ханкайский район - Камень-Рыболов - Новокачалинск 18 1
Россия - ДФО - Приморский край - Анучино 3 1
Израиль 2787 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2990 1
Россия - ДФО - Приморский край - Шкотовский район - Шкотово 14 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1334 1
Металлы - Медь - Copper 828 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3743 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 618 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11439 1
