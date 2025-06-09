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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ДФО Приморский край Кавалерово


УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 МТС ускорила интернет вблизи Екатериновских пещер в Приморье 1
02.11.2020 РТКОММ обеспечил возможность продажи билетов и онлайн-регистрации на рейсы в зданиях аэровокзалов в отдаленных районах Приморья 1
05.09.2016 «Мегафон» восстановил мобильную связь в пострадавших в Приморье после тайфуна «Лайонрок» 1
25.07.2016 «Мегафон» расширяет сеть салонов связи в Приморье 1
23.06.2014 «Ростелеком» в Приморском крае приступил к строительству ВОЛС на участке Дальнегорск-Пластун-Терней 1
31.01.2014 «Ростелеком» в Приморском крае реализует проект коврового покрытия оптическими сетями 1
06.06.2007 "Дальсвязь" приступила к строительству ВОЛС Яковлевка-Дальнегорск 1
01.12.2003 "Дальсвязь" введет в Хабаровске более 46 тыс. номеров в 2003 году 1
04.07.2003 В Приморье подешевел доступ в интернет 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9955 3
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 3
МегаФон 9317 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13281 1
Ribbon Communications - ECI Telecom 74 1
Оптоволоконные системы 12 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2966 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8909 1
МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 53 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 373 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 118 1
Пластун-Авиа КГУАП - Краевое государственное унитарное авиационное предприятие 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 38 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6090 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1381 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5075 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21168 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10939 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28302 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4735 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2145 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24946 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9401 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7056 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3823 1
Аксессуары 3978 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5332 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17406 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16262 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68407 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20882 1
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 840 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2535 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1032 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4924 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9471 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6551 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12869 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2126 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53142 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6128 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7839 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5462 1
Базыль Артем 9 1
Щуров Алексей 10 1
Тулаганов Руслан 21 1
Ратиев Сергей 27 1
Левыкин Андрей 14 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1229 8
Россия - ДФО - Приморский край - Дальнегорск 9 4
Россия - ДФО - Приморский край - Надеждинский район - Вольно-Надеждинское 20 3
Россия - РФ - Российская федерация 149498 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 732 2
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 126 2
Украина - Черниговская область - Чернигов 37 2
Россия - ДФО - Приморский край - Фокино 16 2
Россия - ДФО - Приморский край - Лесозаводск 22 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1625 2
Словения - Республика 251 1
Тихий океан - Японское море - Восточно-Корейское море 41 1
Россия - ПФО - Чувашия - Комсомольский район 40 1
Россия - ДФО - Приморский край - Тернейский район - Терней 5 1
Россия - ДФО - Приморский край - Ханкайский район - Камень-Рыболов - Новокачалинск 17 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Курильский район - Южно-Курильск 22 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Невельский район - Невельск 34 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Амурск 22 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Углегорск 26 1
Россия - ДФО - Приморский край - Лучегорск 14 1
Израиль 2754 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 907 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 921 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2756 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 205 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Корсаков 15 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильск 24 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4079 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52744 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6567 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6178 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5769 1
Металлы - Медь - Copper 812 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 438 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 495 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2696 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24839 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1744 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11310 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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