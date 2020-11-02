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РТКОММ обеспечил возможность продажи билетов и онлайн-регистрации на рейсы в зданиях аэровокзалов в отдаленных районах Приморья

Телеком Инфраструктура

РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») с помощью спутниковых каналов передачи данных обеспечил устойчивую работу систем электронного документооборота, продажи билетов и регистрации пассажиров на рейсы в режиме онлайн в зданиях аэровокзалов, расположенных в отдаленных районах Приморского края.

РТКОММ установил станции спутниковой связи на посадочных площадках в населенных пунктах Амгу, Восток, Дальнереченск, Единка, Кавалерово, Самарга, Светлая. Спутниковое решение позволило создать новые возможности для граждан, проживающих на территориях, где недостаточно развиты или полностью отсутствуют сотовые и проводные телекоммуникации. Работы выполнены по контракту с приморским Краевым государственным унитарным авиационным предприятием (КГУАП) «Пластун-Авиа».

«До подключения услуг РТКОММ на посадочных площадках КГУАП “Пластун-Авиа” оформление авиаперевозок и регистрация на рейсы были затруднены. Спутниковые решения компании существенно повысили уровень сервиса для авиапассажиров, укрепили лояльность постоянных клиентов и создали предпосылки для развития бизнеса, в том числе за счет увеличения пассажиропотока», — отметил генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев.

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