«Базис» и экс-разработчики nginx создадут первое в России коробочное решение на замену VMware NSX

«Базис» готовит отечественное SDN-решение

Как стало известно CNews, российские разработчики ПО компания «Базис» и «Веб-Сервер» (Angie) работают над созданием коробочного решения для организации программно-определяемых сетей (Software-defined networking; SDN). В «Базисе» утверждают, что новый продукт станет первым отечественным решением такого рода.

Ожидается, что по своим функциональным возможностям он будет соответствовать международному решению VMware NSX (принадлежит Broadcom). Кроме того, компания ориентируется на такое ПО как Juniper Contrail, Cisco ACI, HPE SDE Controller, рассказали CNews в «Базисе».

Внутри компании продукту присвоено название Basis SDN, однако в «Базисе» не исключают его переименование в дальнейшем.

Энциклопедия «Касперского» определяет SDN как технологию передачи данных, в которой функция управления сетью отделена от функции передачи данных при помощи специального ПО. Технология позволяет централизовать управление трафиком, перенеся эти функции на отдельное устройство, называемого коммутатором SDN.

Basis SDN предоставит заказчикам возможность централизованно управлять корпоративной сетью на программном уровне. Наибольшую выгоду его внедрение принесет организациям, располагающим сложными геораспределенными сетями, считают разработчики. Установка продукта будет возможна без существенной модернизации оборудования, что позволит сэкономить ИТ-бюджет на «железо».

Потенциальных заказчиков SDN-решения «Базис» видит в крупных компаниях с обширной ИТ-инфраструктурой – финансовых организациях, телекоммуникационных компаниях, маркетплейсах. Помимо продукта, будет создана единая точка входа для получения полной технической поддержки и предусмотрены инструменты бесшовного внедрения, в том числе миграции бизнес-процессов с VMWare NSX.

Бета-версия нового продукта, как ожидается, будет готова к концу 2024 г., а полноценный запуск в коммерческую эксплуатацию состоится в 2025 г.

Без технических подробностей

В «Базисе» пока не готовы обсуждать технические особенности будущего решения, в частности, будет ли Basis SDN продуктом с открытым исходным кодом и то, какие уже существующие компоненты могут лечь в его основу.

«Мы не раскрываем технические детали до официальной презентации продукта. Пока можем сказать, что наработки «Базиса» в области SDN будут использованы, однако большая часть продукта будет написана командой Angie с учетом ее экспертизы и опыта в сетевых технологиях. Нашей задачей является обеспечение качественной и бесперебойной работы SDN-решения на всех этапах, а для этого достаточно имеющихся технологий. Далее мы планируем существенно расширить функциональность нового продукта, например, добавить ИИ-инструменты для решения задач по выбору оптимальных путей в сети», – заявил генеральный директор компании «Базис» Давид Мартиросов в разговоре с CNews.

Инвестиции в проект оцениваются в сотни миллионов рублей. Костяк команды разработчиков составят специалисты Angie

Разработкой SDN-решения эксклюзивно для «Базиса», которому будут принадлежать все права на продукт, занимаются специалисты Angie. Команда «Базиса», в свою очередь, отвечает за архитектуру нового продукта, его тестирование и интеграцию с экосистемой компании, заявил в разговоре с CNews генеральный директор компании «Базис» Давид Мартиросов.

Кроме того, уже выстроен обмен опытом на уровне архитектуры решений. Всего над проектом, по словам Мартиросова, будет работать более сотни технических специалистов. Костяк команды составят инженеры и разработчики Angie, занимавшие ведущие позиции в компании Nginx, а затем в международном вендоре F5 Networks.

В октябре 2022 г. CNews писал о том, что бывший руководитель команды разработчиков сервера nginx Валентин Бартенев, а также бывшие сотрудники Nginx Inc Иван Полуянов, Олег Мамонтов, Руслан Ермилов вернулись в Россию и основали ООО «Веб-Сервер».

Основной продукт компании – веб-сервер с открытым исходным кодом Angie и его проприетарная версия, нацеленная на крупный бизнес Angie Pro. ПО является форком (ответветвлением) веб-сервера nginx, который с 2019 г. принадлежит американской корпорации F5 Networks, в 2022 г. покинувшей российский рынок. Angie сохраняет совместимость с nginx и предлагает дополнительные возможности, в частности, функции аналитики.

По данным Netcraft, в августе 2024 г. под управлением nginx работало около 20,13% сайтов в интернете – это по-прежнему самый популярный веб-сервер. Однако в спину ему дышит Apache (18,4%). Также в топ-4 веб-серверов аналитики Netcraft включили Cloudflare (11,47%) и OpenResty (9,84%). Причем последний также является дистрибутивом nginx, включающим интерпретатор скриптового языка Lua – LuaJIT.

«Разработка полноценного SDN-решения – сложный процесс, выполнение которого под силу лишь профессиональной команде инженеров, сетевых архитекторов и разработчиков. В Angie мы собрали именно такую команду, одну из сильнейших в мире, – говорит генеральный директор Angie Заур Абасмирзоев. – Качество нашей работы можно увидеть на примере открытого кода нашего веб-сервера, кроме того, нас высоко оценивают другие компании, с которыми мы работали. Например, партнеры на рынке Китая, обратившиеся к нам за помощью в разработке системного ПО. Сотрудничество с «Базис» обеспечит Angie необходимые ресурсы и обогатит экспертизой в сфере виртуализации, мы уже выстроили обмен опытом на уровне архитектуры решений. Нашей первоочередной задачей станет качественная и стабильная реализация ключевых возможностей SDN с приоритетом на внедрение современных инструментов информационной безопасности».

В «Базисе» не раскрывают точный объем инвестиций в проект, однако Мартиросов оценивает его в сотни миллионов рублей. Большая часть этой суммы, по его словам, – затраты на команды разработки.

Цель – стать «национальным чемпионом»

По оценке генерального директора «Базиса», совокупный среднегодовой темп роста сегмента SDN-решений российского рынка инфраструктурных сервисов составляет 14%. К 2027 г. на его долю будет приходиться треть рынка, что в деньгах составит около 30 млрд руб.

На вопрос CNews о том, на какой «кусок» 30-миллиардного «пирога», претендует «Базис», Давид Мартиросов ответил, что говорить о конкретных цифрах в сегменте SDN пока преждевременно, однако в компании ставят цель стать «национальным чемпионом» и ориентируются на наибольшую долю российского рынка.