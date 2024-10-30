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OpenResty

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.10.2024 «Базис» и экс-разработчики nginx создадут первое в России коробочное решение на замену VMware NSX 1
31.03.2020 «Почта Mail.ru» защитит пользователей от фишинговых писем про коронавирус 1
17.06.2019 IaaS и PaaS доминируют на рынке: бизнес смотрит в сторону гиперконвергентности 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

OpenResty и организации, системы, технологии, персоны:

Nginx - Энджайникс 209 3
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Веб-Сервер - Angie Software 8 2
F5 Networks 77 2
Cloudflare 172 2
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 110 1
Basis - Базис - СП Облачная платформа 90 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Broadcom - VMware 2610 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Почта России ПАО 2370 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 366 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 271 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
DevOps - Development и Operations 1240 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 546 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1064 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 804 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Веб-Сервер - Angie Software - Angie PRO - Angie ADC - Angie Application Delivery Controller - Angie ANIC - Angie Ingress Controller 30 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
JFrog Artifactory 5 1
Basis - Базис.SDN 19 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 1
NetApp SolidFire 23 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
WordPress Foundation - WordPress 255 1
VK - Mail.Ru Почта 418 1
NetApp HCI 11 1
Docker - Платформа распределённых приложений 543 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 1
Microsoft Azure DevOps 30 1
NetApp CI - NetApp NGDC 1 1
Lua - язык программирования 77 1
Полуянов Иван 4 2
Мартиросов Давид 123 1
Абасмирзоев Заур 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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