Создан полностью российский форк легендарного веб-сервера Nginx. За ним стоит ключевой автор Nginx, недовольный новыми хозяевами

Ключевой разработчик веб-сервера Nginx с российскими корнями создал его отдельный форк FreeNginx. В 2019 г. оригинальный Nginx перестал быть российским и перешел в собственность американцев, которые в 2022 г. отвернулись от России. FreeNginx появился в знак несогласия с политикой нынешних владельцев Nginx.

Российское на основе отечественного

Всемирно известный веб-сервер Nginx, созданный в России, но ныне формально являющийся американцем, дал жизнь новому проекту FreeNginx. Его создал Максим Дунин – один из ключевых разработчиков Nginx.

Фактически, FreeNginx – это один и нескольких ныне существующих ответвлений Nginx. Другой проект получил название Angie, за ним стоят бывшие сотрудники нынешнего владельца Nginx. FreeNginx, как видно по его названию, разрабатывается на некоммерческой основе.

Как сообщал CNews, с 2019 г. веб-сервер Nginx находится в собственности американской корпорации F5. В 2022 г. она ввела собственные антироссийские санкции и покинула российский рынок.

Сам Дунин ушел из F5 в том же 2022 г., сразу после закрытия офиса компании в Москве. Он упомянул об этом в публикации на личном сайте, посвященной запуску проекта FreeNginx.

Фото: Нейросеть «Кандинский» У Nginx начинается новый этап развития

К моменту выхода материала у FreeNginx имелся официальный сайт на русском и английском языках, с которого можно было скачать ранние версии Nginx, начиная со сборки 0.5.38, датированной сентябрем 2009 г.

Цель проекта, которую обозначил Дунин, заключается в обеспечении разработки Nginx, «свободной от корпоративного вмешательства».

Что такое Nginx

Оригинальный Nginx на протяжении многих лет был и остается крупнейшим свободно распространяемым веб-сервером. На начало 2022 г. он лежал в основе почти трети всех существовавших на тот момент сайтов в интернете – это рекорд среди веб-серверов.

Первую версию Nginx создал в 2002-2004 гг. Игорь Сысоев, когда работал системным администратором Rambler. В 2011 г. Сысоев покинул Rambler. Вместе по своим коллегой Максимом Коноваловым он зарегистрировал Nginx Inc, которая занималась коммерческой стороной проекта Nginx. В тот же период времени у Nginx появился офис в США.

В январе 2022 г., как сообщал CNews, еще до начала всем известных событий Сысоев покинул проект.

Разлад как катализатор

За разработку проекта FreeNginx будет отвечать отдельное сообщество, заявил Максим Дунин. По его словам, он больше не принимает участие в развитии оригинального Nginx, хотя после 2022 г. он помогал F5 в этом как волонтер.

Заявление Дунина

Однако пути Максима и F5 разошлись – между сторонами наметился разлад, заключающийся в несогласии Дунина с нынешней политикой руководства F5. «К сожалению, кто-то из нетехнического менеджмента F5 недавно решил, что знает лучше, как следует управлять открытыми проектами, – заявил Дунин. – В частности, кто-то решил, что не следует руководствоваться security-политикой, используемой Nginx'ом в течении многих лет, а равно не следует учитывать мнение разработчиков».

Максим Дунин добавил, что у него больше нет возможности «как-либо контролировать изменения, которые вносят в Nginx в F5». По его словам, он больше не может «рассматривать Nginx как открытый и свободный проект, разрабатываемый для общего блага».

Официальный сайт проекта

«Я больше не участвую в разработке Nginx'а в рамках F5. – добавил Дунин. – Вместо этого я запускаю альтернативный проект, управлять которым будут разработчики, а не корпоративные структуры».

Один «наследник» за другим

Angie, упомянутый форк Nginx – это детище компании «Веб-Сервер», которую, как сообщал CNews, летом 2022 г. основал бывший руководитель команды разработчиков сервера Nginx Unit Валентин Бартенев (работал с 2011 по 2022 г.). Помогли ему в этом экс-сотрудники Nginx Inc Иван Полуянов, Олег Мамонтов и Руслан Ермилов. Для этого они специально вернулись в Россию.

Компания ООО «Веб-Сервер» была учреждена 21 июля 2022 г. в Москве с уставным капиталом компании 500 тыс. руб.. Ее основной вид деятельности обозначен как «разработка компьютерного программного обеспечения». В октябре 2022 г. фирма подала заявку на регистрацию товарного знака Angie.

Авторы Angie не открещиваются от Nginx

Также стоит отметить, что права на Nginx к настоящему моменту могли принадлежать Rambler – в 2019 г. он пытался отобрать их у создателей веб-сервера.

Однако инициатива Rambler в итоге ни к чему не привела – в июне 2020 г. дело было прекращено. Представители Rambler Group безуспешно пытались оспорить права на коммерческую версию Nginx в суде Северного округа американского штата Калифорния (в городе Сан-Франциско).