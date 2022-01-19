Создатель легендарного веб-сервера Nginx Игорь Сысоев внезапно покинул проект

Из проекта Nginx ушел его основатель Игорь Сысоев. В течение девяти лет он работал над ним в одиночку. За годы своего существования Nginx стал самым популярным веб-сервером в мире, потеснив всемирно известный Apache и других конкурентов.

Nginx остался без основателя

Создатель веб-сервера Nginx Игорь Сысоев без предварительного анонса оставил проект. За 20 лет своего существования Nginx стал самым популярным веб-сервером во всем мире.

Как сказано в официальном блоге Nginx, Игорь Сысоев принял решение уйти из компании, чтобы заниматься другими своими личными проектами. На момент публикации материала не было известно, что именно относится к данной категории.

Второй официальной причиной ухода Сысоева стало его желание проводить больше времени со своими друзьями и семьей.

«Сегодня наши пути расходятся, и Игорь уходит на заслуженный отдых. К счастью, его дух и созданная им культура никуда не денутся. В великих компаниях, продуктах и проектах ДНК основателя постоянна и неизменна», – заявил Роб Уайтли (Rob Whiteley), топ-менеджер американской компании F5, поглотившей Nginx весной 2019 г.

Игорь Сысоев, создатель Nginx

Согласно статистике портала W3Techs, на начало января 2022 г. на Nginx приходилась 33-процентная доля мирового рынка веб-серверов. На втором месте находился Apache с долей 31%. Портал Wappalyzer тоже отдал Nginx первое место с результатом 42,8%.

Для сравнения, всего три года назад, в феврале 2019 г., доля Nginx не превышала 21% (статистика Netcraft). На тот момент по своей популярности он уступал лишь Apache, удерживавшего около 31% рынка. В настоящее же время Nginx пользуются свыше 374 млн сайтов и порталов, включая проекты «Яндекса» и Mail.Ru Group (холдинг ныне известен под названием VK), социальную сеть «Вконтакте», стриминговый сервис Netflix и др.

Без помощников

К работе над Nginx Игорь Сысоев приступил в 2002 г., работая на тот момент системным администратором в Rambler Group (с 2007 по 2011 гг. занимал пост главного системного администратора компании). Это был его собственный проект – другие специалисты для работы над ним не привлекались.

Первую публичную версию своего веб-сервера Сысоев выпустил спустя два года разработки, в 2004 г., притом в виде ПО с открытым исходным кодом. Продукт представляет собой бесплатное ПО и распространяется под лицензией BSD. Первоначально Nginx создавался для работы на Unix-подобных системах, однако впоследствии появилась сборка и под ОС Windows.

Nginx - абсолютный лидер среди всех веб-серверов

В течение девяти лет Игорь Сысоев работал над Nginx единолично. Летом 2011 г. он открыл компанию Nginx для продвижения своего проекта. Сооснователем компании стал Максим Коновалов, с которым Сысоев работал в Rambler. В отличие от Сысоева, Коновалов пока не уходит из проекта.

Новый этап развития Nginx

План Игоря Сысоева по ускорению продвижения Nginx за счет создания отдельной компании выгорел. С момента своего основания и до начала 2019 г. компания привлекла свыше $100 млн инвестиций.

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В Nginx вкладывались различные инвестфонды, включая BV Capital в 2011 г. Соинвесторами тогда выступили фонды Runa Capital, E.ventures и MSD Capital. Суммарные инвестиции на тот момент составили $3 млн.

В 2013 г. Nginx привлекла еще $10 млн. Основным инвестором стал фонд New Enterprise Associates, а в число соинвесторов вошли все фонды предыдущего раунда. К ним присоединился и Аарон Леви (Aaron Levie), глава Box.com.

По итогам 2014 г. инвестиции в компанию увеличились еще на $20 млн. В раунде приняли участие фонды Telstra Venture, NEA, e.ventures, Runa Capital и Index Ventures. Спустя два года эти же компании вложили в нее еще $8 млн.

Смена владельца и атаки Rambler

В начале марта 2019 г. компания Сысоева и Коновалова перешла в собственность F5 Networks, американского разработчика систем для ИТ-инфраструктуры предприятий. 100-процентную долю в Nginx F5 оценила в $670 млн.

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По условиям сделки бренд Nginx был сохранен, а Игорь Сысоев и Максим Коновалов продолжили работу над проектом в составе F5. Свою должность сохранил и генеральный директор Nginx Гас Робертсон (Gus Robertson), бывший вице-президент Red Hat. В Nginx он пришел в апреле 2013 г.

В конце декабря 2019 г. пользователи легендарного российского веб-сервера оказались под угрозой. Как сообщал CNews, «Рамблер» решил отобрать права на Nginx у его создателей. В московском офисе Nginx прошли обыски.

«Рамблер» считал себя собственником прав на Nginx, при этом права на данное ПО компания передала своему акционеру в лице компании Lynwood Investments. Lynwood утверждал, что Сысоев создавал Nginx в рамках выполнения своих рабочих обязанностей, используя инфраструктуру (сервера, сотрудников и др.) «Рамблера». В конце июня 2020 г. МВД России прекратило дело о правах на Nginx за отсутствием состава преступления.