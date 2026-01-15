Получите все материалы CNews по ключевому слову
Феоктистов Артем
СОБЫТИЯ
|15.01.2026
|Wildberries расширила преимущества для подписчиков «WB Клуба» и запустила премиум-подписку 1
|04.04.2025
|Wildberries запустила WB Pay для быстрой оплаты на сайтах и в приложениях 1
Феоктистов Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз Банк - WB Банк - Стандарт Кредит 19 1
|Groupe SEB - Tefal 99 1
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1045 1
|Apple Face ID 238 1
