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Председателем правления «Вайлдберриз Банка» станет Георгий Горшков

Георгий Горшков станет председателем правления «Вайлдберриз Банка» после получения согласования от Банка России. Также Георгий Горшков возглавил финтех-направление РВБ (Объединенной компании Wildberries & Russ), в рамках которого компания развивает финансовые сервисы для продавцов и покупателей в России и странах присутствия. Георгий Горшков — банкир и предприниматель, имеет более чем 20-летний опыт работы в финансовой сфере. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Основными задачами Георгия Горшкова станут: определение долгосрочной стратегии развития «Вайлдберриз Банка» и финтех-направления РВБ; курирование деятельности «Вайлдберриз Банка»; поиск новых ниш бизнеса; дальнейшее развитие финтех-сервисов для B2C- и B2B-сегментов; развитие банковских продуктов; повышение качества и удобства финансовых услуг.

Сегодня Wildberries & Russ представляет различные финтех-решения для пользователей платформы — это кредиты и рассрочки, страховки, расчетные и накопительные счета, банковские карты, «WB Кошелек», WB Pay и др. Развитие финтех-сервисов направлено на улучшение взаимодействия покупателей и продавцов с платформой и повышение лояльности.

«Финтех — это одно из стратегических направлений для РВБ, в рамках которого мы создаем новые сервисы, повышаем финансовую доступность и в принципе делаем жизнь наших пользователей проще. Это очень непростые задачи, и мы рады, что теперь к нашей команде присоединился Георгий Горшков. Уверена, его опыт и видение помогут сделать наши финтех-решения еще удобнее. Желаю Георгию успехов и верю, что мы сможем построить лучший финтех-сервис для решения задач наших покупателей и продавцов», — сказала основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким.

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«Я рад присоединиться к команде Wildberries & Russ и благодарен руководству компании за приглашение. Сектор e-commerce сейчас активно развивается и расширяется, объединяя в себе маркетплейсы, курьерские службы, финансовые системы, бизнес-услуги и маркетинг. Инновационные технологии являются безусловным драйвером развития электронной коммерции. Для меня возглавить финтех РВБ — это одновременно и очень интересная профессиональная задача, и личный вызов. Я уверен, что вместе с командой РВБ мы сможем реализовать наши амбициозные планы», — сказал руководитель финтех-направления РВБ Георгий Горшков.

Георгий Горшков в разные годы входил в правления банка «ВТБ24», «Лето Банка» и «Почта Банка». Вплоть до мая 2025 г. курировал розничный бизнес банка ВТБ в должности заместителя президента — председателя правления. Также Георгий Горшков был членом советов директоров Росбанка, НПФ «ВТБ Пенсионный фонд», страховой компании «Росгосстрах», «Национальной системы платежных карт».

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