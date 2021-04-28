«МойОфис Документы» установили более 1 миллиона пользователей по всему миру

«Мойофис», российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, достиг 1 млн скачиваний приложения «МойОфис Документы» на мобильные устройства. На увеличение числа пользователей повлиял старт программы предустановки отечественного ПО в России: с начала апреля количество установок приложения в 2 раза превысило общее число скачиваний за первый квартал этого года.

Самым частым источником установки приложения стал магазин Google Play Store – на него приходится 75% скачиваний, на втором месте Apple AppStore – 23,1%, на третьем месте с суммарной долей загрузок 1,9% – Huawei AppGallery и Xiaomi GetApps. Наибольшее количество пользователей «МойОфис Документы» проживает в России, Белоруссии, Украине и Казахстане, а также в странах Африки: Камеруне, Бурунди, Демократической Республики Конго, Гамбии и Сенегале.

Популярность приложения заметно растет среди частных пользователей: пики скачиваний и активации «МойОфис Документы» в апреле приходятся на выходные, когда возрастает число покупок новых смартфонов. В тоже время, исходя из статистики, наиболее активно пользователи работают в приложении по будням, что связано с укреплением тренда на использование мобильных устройств для удаленной работы.

«Число скачиваний мобильного приложения «МойОфис Документы» растет не только благодаря программе предустановки, но и в связи переходом на использование мобильных устройств для решения свои рабочих и домашних задач. Так, резкий рост аудитории приложения в два раза произошел в апреле прошлого года, когда из-за пандемии люди были вынуждены работать удаленно и искали удобное ПО для работы с документами вне офиса», – отметил Петр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу «Мойофис».

«МойОфис Документы» – это универсальный набор офисных инструментов, который позволяет работать с документами с любого смартфона. Пользователи приложения могут создавать и редактировать тексты, таблицы и просматривать презентации. Приложение дает возможность работать с файлами на устройстве и импортировать документы из популярных облачных хранилищ («Яндекс.Диск», «Облако Mail.ru», Dropbox, OneDrive, Google Drive).

Приложение «МойОфис Документы» бесплатно и без рекламы доступно в 65 странах мира. Помимо России, Белоруссии, Украины и Казахстана, приложение могут скачать граждане самых населенных стран Африки – Нигерии, Эфиопии, Египта, Демократической Республики Конго, а также население стран других регионов, например, жители Вануату, Мальдив и Британских Виргинских островов. «МойОфис Документы» поддерживает русский, английский, испанский, французский и португальский языки.

Приложение можно скачать в Apple AppStore, Google Play Store, Huawei AppGallery и Xiaomi GetApps.

«МойОфис Документы» в России входит в топ-100 мобильных приложений категории «Продуктивность» Google Play, в топ-50 мобильных приложений AppStore на iPhone в категории «Производительность» и в топ-30 в аналогичной категории на iPad.