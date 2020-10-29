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«Билайн» после серии скандалов продал свою постсоветскую «дочку»

Бизнес Инвестиции и M&A Телеком Мобильная связь
, Текст: Игорь Королев
Группа Veon продала свой бизнес в Армении за $51 млн. Переговоры о его продаже длились почти год и сопровождались скандалами, судами и сменой потенциального покупателя.

Группа Veon продала свою «дочку» в Армении

Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») сообщила о продаже своей армянской «дочки» «Веон Армения» (торговая марка Beeline). Покупателем выступила армянская телекоммуникационная компания Team.

Согласно квартальному отчету группы Veon, сумма сделки составила $51 млн. Это соответствует мультипликатору 2,9, примененному к отношению показателя EV (стоимость компании) к показателю EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) за 2019 г.

«Веон Армения» (бывшее название - «Арментел») – крупнейший в Армении оператором фиксированной связи и вторым по величине оператором мобильной связи. В конце 2018 г. компания обслуживала 1 млн сотовых абонентов. В 2019 г. показатель EBITDA компании составил 8,49 млрд драм ($18 млн).

Как Veon пытался продать свою армянскую «дочку»

Попытки продажи своей армянской «дочки» Veon предпринимает с конца 2019 г. Первоначально переговоры велись с компанией Ucom, оказывающей услуги мобильной и фиксированной связи.

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Группа Veon продала свой бизнес в Армении

78% акций Ucom принадлежит детям бывшего министра финансов и экс-главы Комитета по государственным доходам Армении Гагика ХачатрянаГургену и Артему. После смены власти в Армении, произошедшей в 2018 г., Гигак Хачатрян вместе со своим племянником оказался в тюрьме по обвинению в растрате и злоупотреблении служебным положением. Позднее в розыск были объявлены его дети.

16% акций Ucom принадлежит проживающему в России армянскому бизнесмену Самвелу Карапетяну (владелец группы «Ташир»). 6% акций компании принадлежат ее основателям, братьям Александру и Айку Есаян, которые до начала текущего года руководили Ucom.

Конфликт среди потенциальных покупателей армянской «дочки» Veon

Весной 2020 г., из-за переговоров с Veon, у братья Есаян начался конфликт с мажоритарными акционерами компании. Братья Есаян пригрозили уйти из компании, опасаясь последствий от объединения с «Веон Армения», вслед за ними о намерении уйти из компании заявили 800 ее сотрудников.

В качестве альтернативы братья Есаян предложили мажоритарным акционерам Ucom продать им 94% акций компании за 34 млрд драм ($70 млн). Это предложение было отвергнуто, после чего братья Есаян ушли из компании и создали новую структуру Team. После этого в мае 2020 г. группа Veon прекратила переговоры с Ucom.

В июне 2020 г. Veon вновь стал вести переговоры о продаже своей армянской «дочки», но на этот раз с Team. Соответствующее ходатайство было одобрено Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ) и Государственной комиссией по защите экономической конкуренции (ГКЗЭК) Армении. Отдельное разрешение было выдано на передачу 100% акций «Веон Армения» армянскому «Ардшинбаку», который будет кредитовать Team для покупки «дочки» Veon.

Ucom просил власти Армении не одобрять сделку между Veon и Team. В компании утверждали, что братья Есаян использовали конфиденциальную информацию о переговорах с Veon, полученную ими во время работы в Ucom, тем самым нарушив свои обязательства перед Ucom.

Когда это ходатайство было проигнорировано, Ucom обратился в суд , который запретил заключать сделку между Team и Veon. Но впоследствии данные обеспечительные меры были сняты, что открыло путь для завершения слияния.

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