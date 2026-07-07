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«Ростелеком» после 10 лет переговоров избавился от единственного зарубежного актива

«Ростелеком» смог продать свою армянскую «дочку» GNC-Alfa, переговоры о продаже которой велись почти 10 лет. Покупателем стали владельцы местного сотового оператора «Вива-Армения», который ранее принадлежал МТС, а сейчас связан с петербургским предпринимателем Константином Соколовым.

Продажа армянской «дочки» «Ростелекома»

Кипрский оффшор Fedilco Group, владеющий армянским сотовым оператором «Вива Армения», приобрел местного телекоммуникационного оператора GNC-Alha, принадлежавшего «Ростелекому». Об этом сообщило агентство «Интерфакс». Сумма сделки не сообщается.

Летом 2025 г. Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) выдала «Вива-Армения» разрешение на покупку 100% доли в GNC-Alfa. Тогда же гендиректор GNC-Alfa Борис Демирханян называл сумму сделки в $40 млн.

Как «Ростелеком» пытался уйти из Армении

«Ростелеком» в 2012 г. приобрел 75% долю в GNC-Alfa за $22 млн. Впоследствии доля Ростелекома» была доведена до 100%.

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«Ростелеком»
«Ростелеком» смог продать свою армянскую «дочку» GNC-Alfa, переговоры о продаже которой велись почти 10 лет

GNC-Alfa - это магистральный оператор связи, также оказывающий услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД) и IP-телевидения под брендом Ovio. GNC-Alfa была единственным зарубежным активом «Ростелекома».

Переговоры о продаже GNC-Alfa «Ростелеком» начал в 2017 г. На тот момент армянский телекоммуникационный рынок в значительной степени контролировали российские инвесторы.

Группа Veon, владевшая российским «Вымпелкомом» (торговая марка «Билайн»), владела «Веон Армения» - основным оператором фиксированной связи в Армении, оказывавшим также услуги мобильной связи. А МТС («Мобильные ТелеСистемы») владела сотовым оператором «К-Телеком» (торговая марка «Вива-МТС»),

«Ростелеком» вел переговоры по продаже GNC-Alpfa и с Veon, и с МТС. Также «Ростелеком» вел переговоры по продаже GNC-Alfa с кипрским оффшором Molitro Holdings, принадлежащим российским бизнесменам армянского происхождения Арману Унаияну и Самвелу Карапетяну.

Уход российских компаний из Армении и неудачные проекты Константина Соколова

Одновременно российские инвесторы покинули телекоммуникационный рынок Армении.

Veon в 2020 г. продал «Веон Армения» телекоммуникационной компании Team за $50 млн.

МТС в 2023 г. продала «К-Телеком» за $209 млн кипрскому оффшору Fedilco Group. Его владельцами в МТС называли предпринимателя Чже Чжана (Zhe Zhang) и российского бизнесмена Константина Соколова. После этой сделки «Вива-МТС» стала работать под брендом «Вива-Армения», также Fedilco Group безвозмездно передала армянским властям 20% в компании.

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Как писала армянское издание Hetq.am, Константин Соколов пытался развивать ряд проектов в Санкт-Петербурге, но безуспешно. Так, через кипрский оффшор Prosparon Investments он владел петербургским машиностроительным заводом «Компрессорный комплекс». Однако сначала канадская Wastendo стала судиться из-за неудачных инвестиций в Posparon Investments, затем «Компрессорный комплекс» перешел в собственность Сбербанка и обанкротился.

В 2010 г. принадлежащая Соколову компания «ИФГ-Базис-Проект» выиграла аукцион на приобретение исторического здания в Санкт-Петербурге - дома известного банкира Российской империи Михаила Вавельберга. Сумма сделки составила 110 млн руб.

Новый собственник хотел превратить здание в гостиничный комплекс, но затем здание отошло к Сбербанку, затем к структурам предпринимателя Николая Буйнова, который смог открыть в этом здании гостиницу Wawelberg.

Игорь Королев

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