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Индексная книга (каталог) CNews*
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Буйнов Николай

СОБЫТИЯ


07.07.2026 «Ростелеком» после 10 лет переговоров избавился от единственного зарубежного актива 1
29.05.2013 «Иркутская нефтяная компания» автоматизировала процессы МТО и управления НСИ на базе решений 1С 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Буйнов Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Viva Armenia - Вива-Армения - Fedilco Group - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком 66 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 225 1
Viva Armenia - GNC-Alfa - Джиэнси-Альфа 17 1
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 163 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Ростелеком 10948 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
9594 1
Ovio 3 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 1
Docsvision - ДоксВижн 1060 1
К Телеком - Исеть Телеком 97 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 38 1
Molitro Holdings 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2047 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 1
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 36 1
1С:МТО - 1С:Материально-техническое обеспечение 3 1
Карапетян Самвел 13 1
Демирханян Борис 10 1
Соколов Константин 5 1
Вавельберг Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166164 2
Россия - Восточная Сибирь 309 1
Армения - Республика 2449 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 1
Канада 5081 1
Кипр - Республика 636 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 1
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 359 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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