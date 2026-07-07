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Буйнов Николай
СОБЫТИЯ
|07.07.2026
|«Ростелеком» после 10 лет переговоров избавился от единственного зарубежного актива 1
|29.05.2013
|«Иркутская нефтяная компания» автоматизировала процессы МТО и управления НСИ на базе решений 1С 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Буйнов Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|ИНК - Иркутская нефтяная компания 38 1
|Molitro Holdings 5 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
|Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 1
|1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 36 1
|1С:МТО - 1С:Материально-техническое обеспечение 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.