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Индексная книга (каталог) CNews*
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Глотов Сергей

СОБЫТИЯ


24.07.2026 Гигантский российский страховщик потребовал от ЦОД устойчивости к атакам БПЛА 1
02.02.2005 Украинский телеком переживает правовой коллапс 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Глотов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Softline - Софтлайн 3725 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 1
Астелит 137 1
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Президент Украины 128 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22870 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12851 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 724 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29641 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57502 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3855 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53302 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8799 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18094 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8811 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21556 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460150, в очереди разбора - 728937.
Создано именных указателей - 198233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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