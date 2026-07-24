Индексная книга (каталог) CNews*
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Глотов Сергей
СОБЫТИЯ
|24.07.2026
|Гигантский российский страховщик потребовал от ЦОД устойчивости к атакам БПЛА 1
|02.02.2005
|Украинский телеком переживает правовой коллапс 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Глотов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Президент Украины 128 1
|Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 1
|Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
|Тимошенко Юлия 31 1
|Азаров Николай 15 1
|Кучма Леонид 29 1
|Янукович Виктор 57 1
|Галяпа Андрей 1 1
|Луценко Юрий 2 1
|Павленко Николай 1 1
|Коваль Валентина 1 1
|Довгий Анатолий 2 1
|Рыков Александр 1 1
|Орленко Николай 2 1
|Лестев Николай 1 1
|Цепенников Сергей 1 1
|Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4195 1
|Турция - Турецкая республика 2610 1
|Украина 7918 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460150, в очереди разбора - 728937.
Создано именных указателей - 198233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460150, в очереди разбора - 728937.
Создано именных указателей - 198233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.