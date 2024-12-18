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Савельев Олег



18.12.2024 В Министерстве обороны России назначили замминистра по цифровизации 1
28.07.2014 В Крыму построят технопарк на деньги казанского Иннополиса 1
27.05.2014 Крым пригрозил создать собственного сотового оператора в пику российским 1
22.12.2008 Минкомсвязи придумало, «как спасти ИТ-индустрию» 1
16.12.2008 «Электронная Россия»: деньги поделены, но не освоены 1
04.12.2003 Половина россиян не имеет домашних телефонов 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Савельев Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
МегаФон 8805 1
Укртелеком 241 1
Verysell - Верисел 317 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 1
Миранда-Медиа 59 1
АйТи 1365 1
Киевстар - Kyivstar 539 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 343 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 171 1
Интертелеком - Intertelecom 36 1
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 25 1
Иннополис ОАО 10 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 48 1
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 30 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 17 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1008 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2267 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Аксенов Сергей 26 2
Мантуров Денис 106 1
Краснов Михаил 84 1
Никифоров Николай 1136 1
Белоусов Андрей 140 1
Силуанов Антон 66 1
Белозеров Олег 28 1
Лашкина Елена 31 1
Яппаров Тагир 102 1
Козак Дмитрий 22 1
Новак Александр 26 1
Коломойский Игорь 8 1
Меняйло Сергей 21 1
Щеголев Игорь 698 1
Поляков Андрей 12 1
Айбашева Анна 97 1
Яременко Олеся 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 3
Россия - ЮФО - Севастополь 540 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 503 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Украина 7608 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - Крымский полуостров 52 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Верхнеуслонский район - Верхний Услон 37 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Аренда 2416 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Биоритмы - Биологические ритмы 28 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1135 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
Wikipedia - Википедия 502 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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