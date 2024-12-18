Савельев Олег
Савельев Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Иннополис ОАО 10 1
|Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 48 1
|SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 30 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
|Аксенов Сергей 26 2
|Мантуров Денис 106 1
|Краснов Михаил 84 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Белоусов Андрей 140 1
|Силуанов Антон 66 1
|Белозеров Олег 28 1
|Лашкина Елена 31 1
|Яппаров Тагир 102 1
|Козак Дмитрий 22 1
|Новак Александр 26 1
|Коломойский Игорь 8 1
|Меняйло Сергей 21 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Поляков Андрей 12 1
|Айбашева Анна 97 1
|Яременко Олеся 2 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
|Wikipedia - Википедия 502 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.