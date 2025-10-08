Simetra создаст информационно-аналитическую систему для управления транспортом в Красноярске

Группа компаний Simetra приступила к работе над созданием информационно-аналитической системы Красноярска. Решение станет инструментом для принятия более эффективных решений в области транспорта и строительства инфраструктурных объектов, а также в перспективе сможет быть интегрировано в цифровую модель города.

Заказчиком работ выступает муниципальное казенное учреждение Красноярска «Управление капитального строительства». При поддержке Simetra будет создана информационно-аналитическая система (ИАС), которая обеспечит возможность комплексного подхода к планированию и развитию транспорта. Система позволит решать задачи, связанные с анализом и прогнозированием транспортной ситуации в городе, совершенствованием организации дорожной инфраструктуры.

ИАС смогут применять для обоснования строительства и реконструкции дорог, развязок, мостов и тоннелей, а также при расчетах, направленных на повышение пропускной способности улично-дорожной сети. Отдельное направление — обеспечение безопасности движения за счет модернизации перекрестков и устранения факторов, создающих помехи транспорту.

Система станет стратегическим инструментом для оценки влияния строительства новых объектов на дорожную ситуацию в городе и поможет определить приоритетные направления развития в области транспортной политики.

ИАС также может применяться при принятии решений о модернизации дорожной сети и комплексного транспортного обслуживания населения. С ее помощью формируются перечни мероприятий по строительству и реконструкции объектов федерального, регионального и местного значения, а также проекты по комплексному развитию территорий.

Проект будет реализован в два этапа. Сперва эксперты проанализируют социально-экономические показатели Красноярска, а также проведут исследования для сбора данных о трафике, маршрутах общественного транспорта и пассажиропотоке. Собранная информация ляжет в основу математической модели, на базе которой затем будет разработана информационно-аналитическая система для управления транспортным и дорожным хозяйством. Завершить работы планируется до конца 2025 г.

«ИАС г. Красноярска позволит более эффективно решать задачи, направленные в первую очередь на стратегическое планирование – развитие градостроительной сферы, улично-дорожной сети, обоснования инвестиций в проекты транспортной инфраструктуры, а также при подготовке стратегических документов в сфере территориального и транспортного развития городской среды. Вторым немаловажным моментом является возможность проработки вопросов, направленных на оптимизацию дорожного движения. Имея надежный инструмент для решения поставленных задач, мы рассчитываем, что этот проект станет важным шагом к созданию комплексного подхода в транспортном планировании в Красноярске», – сказал начальник отдела транспортного планирования и моделирования МКУ «УКС» Андрей Поляков.

«Создаваемая информационно-аналитическая система в перспективе может быть масштабирована. Мы видим возможность ее интеграции с другими городскими подсистемами — от экологии до жилищно-коммунального хозяйства, что позволит сформировать единую цифровую среду для управления развитием городской инфраструктуры», – отметил директор по продажам программного обеспечения ГК Simetra Олег Яковенко.