ФСБ собирается посадить бывшего топ-менеджера «Ростелекома»

ФСБ расследует дело экс-техдиректора филиала «Ростелекома» в Ставрополе Германа Черторевского, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи утверждают, что в течение более двух лет он реализовывал мошеннические схемы и принес «Ростелекому» ущерб более 7,8 млн руб.

Инцидент в филиале «Ростелекома»

Бывший технический директор ставропольского филиала компании «Ростелеком» Герман Черторевский предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Представитель «Ростелекома» подтвердил CNews факт уголовного дела и сообщил изданию, что его вела ФСБ совместно со ставропольским МВД. «Данный человек (Герман Черторевский – прим. CNews) не является сотрудником ПАО “Ростелеком” более трех лет. По нашей информации дело было возбуждено УФСБ СЧ УМВД России по г. Ставрополю уже после его ухода из компании», – сказал CNews представитель «Ростелекома» Андрей Поляков. На момент публикации материала Черторевский работал в Ставропольском колледже связи.

По данным источника государственного телеканала Ставрополья «СвоеТВ», в результате действий Германа Черторевского «Ростелекому» был причинен ущерб в размере почти 7,848 млн руб. Обвиняемый реализовывал свои мошеннические схемы в течение более чем двух лет, с апреля 2016 г. по май 2018 г.

Со слов источника телеканала, Черторевский «способствовал заключению договоров с другой фирмой на оказание комплекса услуг на объектах Ставропольского филиала компании-провайдера на общую сумму 20,3 млн руб.». Название «другой фирмы» источник не уточнил.

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«Путем дачи указания подчиненным он обеспечил частичное выполнение ими работ по заключенным договорам, а с ООО подписал акты выполненных работ, содержащие недостоверные сведения», – добавил источник.

Название компании, с которой Черторевский подписывал договоры, раскрыло издание «Блокнот Ставрополь». По его информации, компания носит название ООО «Резерв». За указанный период времени был заключено шесть договоров. Компания должна была провести ремонт техники на некоторых объектах ставропольского филиала «Ростелекома». Итоговая сумма контракта составила более 20,324 млн руб.

За Черторевского взялась ФСБ

Уголовное дело по злоупотреблением Черторевским должностными полномочиями на посту техдиректора «Ростелекома» в Ставрополье было возбуждено еще в начале июня 2020 г. Его расследованием занимались специалисты Федеральной службы безопасности России (ФСБ) по ставропольскому краю в сотрудничестве со специалистами регионального Министерства внутренних дел (МВД), пишет телеканал «СвоеТВ». На момент публикации материала вина Черторевского во вменяемых ему преступлениях судом доказана не была. Уголовное дело передано в суд, дата его рассмотрения пока не назначена.

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Черторевского обвиняют в нарушении ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Данное преступление наказывается штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. Также Черторевскому может грозить лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Помимо этого, ему могут присудить принудительные работы на срок до четырех лет либо арест на срок от четырех до шести месяцев. Самое серьезное наказание за нарушение.1 ст. 285 УК РФ – это лишение свободы на срок до четырех лет.

Десятки лет в российских телекоммуникациях

Вся карьера Германа Черторевского так или иначе связана с телекоммуникациями. Родившись в 18 июля 1967 г. в г. Биробиджан, в 1993 г. он окончил Московский технический университет связи. Черторевский учился на факультете «Многоканальные системы передачи» и получил диплом по профессии «инженер электросвязи».

Свою карьеру Черторевский начал задолго до получения диплома, в 1984 г. Его первым местом работы был Кисловодский городской узел связи (ГУС), где он занимал должность телефониста цеха МТС. На этом предприятии Черторевский дослужился до главного инженера, а в 2007 г. его назначили руководителем Кисловодского ЛТУ Ставропольского филиала компании ОАО «ЮТК».

Должность технического директора ставропольского филиала «Ростелекома» Герман Черторевский получил в 2013 г. Оставил он ее спустя пять лет, в августе 2018 г., став работать замдиректора по учебно-производственной работе в Ставропольском колледже связи. В мае 2019 г. он стал исполняющим обязанности директора этого колледжа, а в феврале 2020 г. он возглавил это учебное заведение.