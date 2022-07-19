«Ситилинк» запустил новый логистический комплекс в Новосибирске

«Ситилинк» открыл новый логистический комплекс в Новосибирске площадью более 20 тыс. квадратных метров.

Новый комплекс располагается в поселке Садовый Новосибирского муниципального района. Площадка может обрабатывать грузопоток равный эквиваленту 150 еврофур в операционные сутки и хранить более 50 тыс. товарных позиций единовременно. Склад оборудован четырехуровневым мезонином, который выдерживает нагрузку до 2 тыс. тонн на каждый из его уровней.

Распределительный центр обслуживает Томскую, Красноярскую, Иркутскую и Кемеровскую области, а также Новосибирск, Алтайский край и Республику Алтай. Распредцентр позволит доставлять товары покупателям региона уже на следующий день, тогда как раньше приходилось ожидать заказы до 6 дней, если товар отсутствовал в регионе.

Благодаря открытию логистического комплекса в городе создано более 200 новых рабочих мест.

«Запуск распределительного центра в важном для компании регионе позволил более эффективно выстроить логистические процессы, что в свою очередь ускорило как пополнение наших магазинов-складов, так и доставку заказов до конечного потребителя. Формат магазин-склад дает нашим клиентам возможность приобрести товары «здесь и сейчас», поэтому «Ситилинк» делает все возможное, чтобы в торговых точках присутствовал максимально широкий ассортимент. Открытие нового логистического комплекса поможет поддерживать полноту ассортимента в регионе, а распределение товарного запаса между магазинами и пунктами выдачи заказов станет более эффективным», – сказал Андрей Поляков, директор по логистике «Ситилинка».

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Мощности распределительного центра также используются для хранения товаров партнеров компании, подключенных по модели партнерских складов, предусматривающей интеграцию информационных систем для обмена данными.

В Новосибирской области у «Ситилинка» представлено 17 магазинов и пунктов выдачи товаров.

В июле 2022 г. «Ситилинк» также обновил склад в Ростове-на-Дону, увеличив его ёмкость хранения. Складской комплекс в Новосибирске стал пятым в разветвленной логистической структуре в регионах присутствия «Ситилинка». Компания имеет распределительные центры в Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.