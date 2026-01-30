Разделы

Аверин Максим


СОБЫТИЯ


30.01.2026 Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля 1
01.04.2024 Генеральный директор «Ланит Омни» возглавил комитет по ИТ Ассоциации менеджеров 1
22.02.2018 Как угодить клиентам: опыт автоматизации НПФ 1
12.04.2012 Warface для всех 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Аверин Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2261 1
Crytek 144 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 118 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 535 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2265 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5303 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3408 1
Ассоциация менеджеров 101 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18555 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73666 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31935 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31982 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11471 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 890 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12068 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7649 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1637 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 1
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 121 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5287 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4506 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2872 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 460 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2372 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4323 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 425 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 556 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3320 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 684 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 1
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1070 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 994 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5898 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1052 1
VK - Mail.ru Игры - Mail.ru Games 44 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 211 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 57 1
Far Cry - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 114 1
Востриков Юрий 82 1
Кудрявцева Лера 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158045 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46030 1
Россия - Крайний Север 321 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3672 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6281 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 492 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15225 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 765 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416029, в очереди разбора - 727528.
Создано именных указателей - 189842.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

