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Клишо Сергей



15.01.2025 Astrum Entertainment объявляет о назначении Сергея Клишо на должность коммерческого директора 1
30.09.2013 PlayStation 4 на "ИгроМире" 1
07.03.2012 "Скрежет металла" в продаже 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Клишо Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment 204 2
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival 70 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17061 2
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 177 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 879 1
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ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 512 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 283 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 1
Здравоохранение - Адреналин - Adrenaline - Норадреналин, Кортизол - гормоны стресса 93 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 1
Gamespot 37 1
IGN 53 1
ИгроМир 119 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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