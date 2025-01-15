Клишо Сергей
|15.01.2025
|Astrum Entertainment объявляет о назначении Сергея Клишо на должность коммерческого директора 1
|30.09.2013
|PlayStation 4 на "ИгроМире" 1
|07.03.2012
|"Скрежет металла" в продаже 1
Клишо Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment 204 2
|Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival 70 1
|Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 1
|Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
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