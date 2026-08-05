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Нагибин Михаил
СОБЫТИЯ
|05.08.2026
|Коммуникационные сервисы «Телфин» помогают брокерам автоматизировать контроль клиентских обращений 1
|12.10.2009
|Российский релиз Uncharted 2: Among Thieves 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Нагибин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|ЛайфТелеком - Телфин 290 1
|ГеймПарк - 1С-Интерес - Чистый Софт Центр 37 1
|1С 9595 1
|Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - JAM Software 28 1
|ГеймПарк - GamePark - КомТрейдХолдинг 19 1
|Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 1
|Apple iPhone 6 4861 1
|ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 177 1
|Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - Uncharted 67 1
|1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.