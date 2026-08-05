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Индексная книга (каталог) CNews*
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Нагибин Михаил

СОБЫТИЯ


05.08.2026 Коммуникационные сервисы «Телфин» помогают брокерам автоматизировать контроль клиентских обращений 1
12.10.2009 Российский релиз Uncharted 2: Among Thieves 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Нагибин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

ЛайфТелеком - Телфин 290 1
ГеймПарк - 1С-Интерес - Чистый Софт Центр 37 1
9595 1
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - JAM Software 28 1
ГеймПарк - GamePark - КомТрейдХолдинг 19 1
ЦИАН - CIAN 192 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
Ереван-Плаза ТЦ 10 1
Рекорб 1 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1667 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2951 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1059 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7070 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8268 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1427 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18334 1
Оповещение и уведомление - Notification 5948 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10678 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22583 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18028 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12249 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8701 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 1
Apple iPhone 6 4861 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 177 1
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - Uncharted 67 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19549 2
Россия - РФ - Российская федерация 166226 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47611 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1221 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1109 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11690 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7533 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5718 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3825 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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