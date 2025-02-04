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Testut Riley Тестут Райли



04.02.2025 Вопреки всем правилам Apple на iPhone появилось первое порноприложение 2
26.09.2019 Хозяева iPhone выходят на свободу: Появился первый сторонний магазин приложений, не требующий джелбрейка 4

Публикаций - 2, упоминаний - 6

Testut Riley и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12115 2
Microsoft - Activision Blizzard 479 1
Microsoft Corporation 24643 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338507, в очереди разбора - 770557.
Создано именных указателей - 167720.
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