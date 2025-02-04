Вопреки всем правилам Apple на iPhone появилось первое порноприложение

Корпорация Apple обеспокоена появлением первого порноприложения для iOS под названием Hot Tub, которое доступно для скачивания в Европейском союзе. Пользователи могут установить его через альтернативные магазины приложений. В Apple считают, что порноприложение может подорвать доверие потребителей к экосистеме корпорации, работа над созданием которой велась более десяти лет, но не могут удалить порноприложение из сервиса.

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Первое порнографическое приложение для iPhone под названием Hot Tub стало доступно в Европейском союзе (ЕС) через альтернативный магазин приложений AltStore PAL, пишет The Verge. Закон «о цифровых рынках» ЕС позволяет разработчикам приложений выпускать свои продукты через альтернативные магазины.

Приложение Hot Tub работает как агрегатор различных порносайтов, защищающий пользователей от рекламы, трекеров и спам-всплывающих окон. Согласно закону «о цифровых рынках» ЕС, альтернативные магазины могут самостоятельно принимать решения о типах приложений, которые они разрешают, включая те, которые обычно нарушают правила App Store за пределами ЕС.

«Мы глубоко обеспокоены рисками для безопасности, которые создают жесткие порноприложения такого типа для пользователей ЕС, особенно детей. Это приложение и другие подобные ему подорвут доверие потребителей и уверенность в нашей экосистеме, над которой мы работали более десяти лет, чтобы сделать ее лучшей в мире. Вопреки ложным заявлениям разработчика, мы точно не одобряем это приложение и никогда не будем предлагать его в нашем App Store. Правда заключается в том, что Европейская комиссия требует от нас разрешения на распространение операторами рыночных площадок, таких как AltStore и Epic Games, которые могут не разделять нашу обеспокоенность относительно безопасности пользователей», — сказал представитель Apple Питер Аджемян (Peter Ajemian).

Хотя эти приложения должны проходить процесс нотаризации для соответствия базовым стандартам целостности ИТ-платформы, сотрудники Apple предупреждают, что альтернативные магазины могут публиковать приложения без рейтинга, которые могут содержать контент, такой как порнография, наркотики, алкоголь, оружие и разжигание ненависти.

Интересно, что отказ от распространения контента для взрослых был многолетней принципиальной позицией Apple. Однажды Стив Джобс (Steve Jobs) ответил на электронное письмо клиента, который сомневался в политике App Store, сказав, что Apple несет «моральный долг не допускать порно на iPhone». Он также сказал, что люди, которые ищут такие приложения, должны купить телефон на операционной системе (ОС) Android.

Конечный бенефициар

Представители Apple заявили о рисках, которые представляют приложения с порнографическим содержанием, особенно для детей. Со слов сотрудников американской корпорации Apple, они не одобряют приложение Hot Tub, и никогда не предложат его в своем магазине App Store. Сотрудники Apple отметили, что AltStore поддерживается Epic Games, компанией, которая судилась с корпорацией Apple по антимонопольным вопросам.

Совместно с запуском приложения AltStore PAL руководство Epic Games приняло решение, что пожертвует все свои доходы от Patreon за февраль 2025 г. организациям, поддерживающим секс-работников и ЛГБТК+* (признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории России) сообщество. Разработчик AltStore Райли Тестут (Riley Testut) объяснил, что это необходимо для противодействия правой политике, которая набирает популярность в США и Европе.

Epic Games Store - онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр, разработанный и управляемый американской компанией Epic Games. Компания базируется в городе Кэри, штат Северная Каролина, и имеет десятки офисов по всему миру. Компания Epic Games, разработчик игры Fortnite, объявила о прекращении коммерческих отношений с Россией из-за проводимой Москвой специальной военной операции (СВО) на Украине, об этом компания сообщила на своей странице в социальной сети Х. Уже в 2023 г. о приостановке продаж игр на территории России сообщили и ряд других игровых издателей, среди них - американский издатель компьютерных игр Electronic Arts, польская игровая студия CD Projekt Red, американская корпорация Activision Blizzard, а также американская студия Rockstar Games.

Apple блокирует магазин приложений Epic Games в ЕС

В 2024 г. Apple запретила Epic Games открывать свой собственный магазин приложений для пользователей iPhone в Европе, что, по мнению создателя Fortnite, является ответом на критику технологического гиганта и нарушением новых антимонопольных правил в регионе.

Компания Apple прекратила действие учетной записи разработчиков Epic Games, не позволив игровой компании выпустить Fortnite и Epic Games Store на iOS-устройства Apple в ЕС. Представители Epic Games заявили, что это серьезное нарушение нового закона ЕС о цифровых рынках, который направлен на повышение конкуренции в отрасли.

Для соответствия требованиям закона о цифровом рынке в ЕС Apple разрешила запускать альтернативные магазины приложений на своих устройствах и предусмотрела возможность отказа от использования встроенной системы платежей. Также появился сбор Core Technology Fee в размере 0,50 евро за каждое скачивание сверх 1 млн загрузок.

*Движение ЛГБТ признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории России.