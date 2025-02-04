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AltStore Альтернативный магазин приложений для iOS



04.02.2025 Вопреки всем правилам Apple на iPhone появилось первое порноприложение 1
24.01.2024 Вместо Google Play и App Store: альтернативные магазины приложений, в которых все есть 1
26.09.2019 Хозяева iPhone выходят на свободу: Появился первый сторонний магазин приложений, не требующий джелбрейка 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

AltStore и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12115 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 705 1
Huawei 3941 1
RuMarket 12 1
Microsoft - Activision Blizzard 479 1
GitHub 825 1
Meta Platforms - Facebook 4441 1
Microsoft Corporation 24643 1
Google LLC 11796 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3924 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4893 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 1
Visa International 1949 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 479 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7341 1
Альфа-Банк 1774 1
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13949 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7408 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9997 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17096 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11008 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1248 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 491 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12653 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6144 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7093 3
Apple - App Store 2895 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 673 2
Apple iOS 7822 2
Google Android 14022 2
VK ID - VK OnePass - Mail.ru ID 66 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 764 1
VK RuStore - Рустор 332 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5203 1
Google Android Package Kit - APK 181 1
Apple Safari - браузер 856 1
Huawei ID 5 1
Цифровые платформы АНО - NashStore 26 1
APKPure App - альтернативный маркет приложений 4 1
Apple Xcode - среда разработки программного обеспечения 35 1
Apple ID - Система аутентификации 121 1
Apple iPadOS 104 1
Apple macOS 2067 1
Apple iPad 3861 1
Microsoft Windows 10 1764 1
Huawei AppGallery 280 1
Google Play - Google Store - Android Market 3296 1
Cydia - Неофициальное приложение для операционной системы iOS 18 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1793 1
Testut Riley - Тестут Райли 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144733 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17070 1
Иран - Исламская Республика Иран 1084 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14207 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51180 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48121 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3168 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 280 1
The Verge - Издание 557 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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