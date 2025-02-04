AltStore Альтернативный магазин приложений для iOS
AltStore и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple Inc 12115 3
|Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 705 1
|Huawei 3941 1
|RuMarket 12 1
|Microsoft - Activision Blizzard 479 1
|GitHub 825 1
|Meta Platforms - Facebook 4441 1
|Microsoft Corporation 24643 1
|Google LLC 11796 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3924 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 4893 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11671 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144733 3
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17070 1
|Иран - Исламская Республика Иран 1084 1
|Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14207 1
|The Verge - Издание 557 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338507, в очереди разбора - 770557.
Создано именных указателей - 167720.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.