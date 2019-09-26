Хозяева iPhone выходят на свободу: Появился первый сторонний магазин приложений, не требующий джелбрейка

Через несколько дней состоится запуск уникального альтернативного магазина приложений AltStore для iPad и iPhone, который работает даже на невзломанных устройствах. Независимость от джейлбрейка делает его серьезным конкурентом App Store и позволит устанавливать любые приложения безо всяких ограничений. Apple не сможет избавиться от него без масштабных изменений в iOS, которые могут отразиться на всех разработчиках мобильных приложений под ее платформы. Это первый за всю историю iOS потенциально серьезный конкурент App Store, фирменного магазина Apple.



Альтернатива Cydia

Для смартфонов Apple iPhone разработан первый в мире альтернативный магазин приложений, не требующий джейлбрейка. Проект, пишет The Verge, получил название AltStore, и за ним стоит независимый разработчик Райли Тестут (Riley Testut).

Тот факт, что AltStore может работать на даже на iPhone без джейлбрейка (обход всех блокировок Apple), дает возможность установить его на любой iPhone, включая смартфоны 2019 модельного года, с момента дебюта которых прошло чуть больше двух недель. Разработчики максимально упростили процесс установки AltStore, за счет чего воспользоваться им смогут любые владельцы устройств Apple вне зависимости от их уровня компьютерной грамотности.

Внешне AltStore практически неотличим от оригинального App Store

В простоте установки и использования и заключается главное отличие AltStore от Cydia, самого известного альтернативного магазина приложений для iOS, появившегося еще в марте 2008 г., во времена самого iPhone. Cydia закрылся в декабре 2018 г.

Для чего нужен AltStore

В мобильных платформах Apple в отличие от Android по умолчанию отсутствует возможность установки приложений из сторонних источников – скачать ПО можно исключительно из App Store. Ограничение позволяет значительно снизить вероятность массового распространения вредоносных программ, жертвами которых нередко становятся владельцы Android-гаджетов.

«Миссия» у AltStore такая же, как и у Cydia – дать возможность разработчикам приложений продвигать свои продукты даже в том случае, если их по тем или иным причинам не пускают в фирменный магазин Apple App Store или выгнали из него. Подобная альтернатива может пригодиться, в том числе, российским разработчикам, с которыми в ноябре 2018 г. и апреле 2019 г. Apple поступила не очень хорошо. Пользователи, в свою очередь, получат доступ к более широкому спектру приложений, без необходимости взлома iPhone.

Процент готовности и сроки запуска

Автор AltStore сообщил, что основные работы по созданию AltStore завершены, то есть магазин функционирует. По его словам, на 26 сентября в нем уже доступны приложения, но их мало (точное количество он не назвал).

В каталоге AltStore есть как обычные приложения, так и мобильные видеоигры

Райли Тестут сказал, что ассортимент ПО в каталоге AltStore начнет расти после официального запуска сервиса, которое состоится до конца текущей недели. Дата начала работы – 28 сентября 2019 г. Для упрощения перехода пользователей на AltStore его интерфейс был практически полностью скопирован с App Store.

Как работает AltStore

В работе AltStore используется идея Apple разрешать разработчикам приложений устанавливать свои творения на iPhone для тестирования в обход App Store, то есть напрямую. Для этого они даже могут не получать необходимые сертификаты Apple, чем активно пользуются в той же Facebook – работники компании используют внутренние приложения для взаимодействия друг с другом.

Веб-сайт, запущенный Райли Тестутом для распространения AltStore

Подобное осуществляется за счет специальной утилиты Xcode, работу которой и имитирует AltStore. По словам разработчика, AltStore работает не только на iPhone, но и на планшетах iPad, которые с 2019 г. перешли на собственную платформу iPad OS – модифицированную версию iOS.

Еще одна важная особенность AltStore – проект выполнен с открытым исходным кодом, который Райли Тестут выложил на GitHub (принадлежит Microsoft). По данным The Verge, он сделал это с целью доказать всем, что AltStore полностью безопасен для конечных пользователей и не несет в себе никаких скрытых функций.

Что может предпринять Apple

Компания Apple, в каждой новой версии iOS исправляющая уязвимости, потенциально пригодные для джейлбрейка, в обозримом будущем может не справиться с AltStore, так как ему этот самый джейлбрейк не требуется. Как отметил сам Райли Тестут, чтобы побороть AltStore, Apple придется вносить существенные изменения в исходный код iOS и iPad OS, которые могут негативно отразиться на разработчиках-одиночках и небольших софт-девелоперских студиях, нуждающихся в простом и удобном инструменте для тестирования своих приложений на iPhone и iPad.

Как установить AltStore

Для установки магазина требуется настольная программа AltServer, написанная Райли Тестутомдля Windows 10 и macOS. Ее нужно скачать из интернета и установить на ПК или ноутбук, после чего запустить ее, подключив перед этим iPhone или iPad по USB. Интерфейс программы содержит одну кнопку Install AltStore, нажатие которой запустит процесс установки магазина на смартфон или планшет.

AltServer, настольная программа для AltStore

AltServer запросит данные Apple ID для создания сертификата на имя владельца учетной записи и самого гаджета. Итогом установки станет появление пиктограммы AltStore на экране смартфона или планшета, и пользователю останется лишь добавить его в список доверенных приложений.

К недостаткам AltStore относится необходимость подключать iPad или iPhone к компьютеру каждые семь дней для обновления сертификата. При этом требуется, чтобы гаджет и ПК были подключены к одной сети. Также перед установкой любого приложения из этого магазина потребуется ввод данных Apple ID.