Apple наказала российских разработчиков из-за «налога на Google»

Apple против российских разработчиков

12 декабря 2018 г. компания Apple закроет доступ российским разработчикам к сервису Search Ads, через который она продает рекламу в поиске App Store. Ввод ограничений Apple объясняет с новыми поправками к «налогу на Google», которые вступят в силу 1 января 2019 г.

Основатель приложений Rocka и «Вкармане» Сергей Пахандрин, сообщил, что Apple уведомила всех российских разработчиков о грядущих изменениях в письменной форме. Официально ограничения носят временный характер, однако в своем письме Apple не уточняет сроки, на которые оно водится. По мнению Сергея Пахандрина, приостановка работы Search Ads в России может затянуться на длительный период, пишет «Коммерсант».

Финансовые потери разработчиков

Нельзя сказать, что в России сервис Apple Search Ads пользуется большой популярностью среди российских девелоперов, но спрос на него все же есть. Основная его аудитория – это разработчики приложений, ориентированных на международный рынок и не ограничивающихся исключительно пользователями из России.

Из-за изменений «налога на Google» Apple закрыла

сервис по продвижению приложений в App Store для российских разработчиков

Закрытие доступа к Search Ads именно 12 декабря означает, что разработчики лишатся части выручки, не имея возможности прорекламировать свои продукты в App Store, в частности, в период новогодних и рождественских праздников. В этот период времени во всех крупных магазинах приложений происходит резкое увеличение количества скачиваний, в том числе и платных приложений и микротранзакций в них. Теперь же пользователи не будут видеть рекламу российских программных продуктов, что и повлечет за собой снижение прибыли.

Финансовые потери Apple

Доходы Apple, в отличие от разработчиков приложений, не пострадают от закрытия Search Ads в России – на фоне низкой востребованности сервиса его работа в стране не приносит компании ощутимую прибыль. Менеджер по продукту BestDoctor Леван Квирквелия считает, что Apple проще остановить работу Search Ads в России, чем разбираться в постоянно меняющемся российском законодательстве. Точные размеры прибыли Apple от Search Ads в России не раскрываются.

Выход из ситуации есть

Несмотря на всю сложность ситуации, в которой оказались российские девелоперы, выход у них все же есть. Существуют отдельные агенты и даже агентства, занимающиеся продвижением приложений в Apple App Store, используя тот же Search Ads. Разработчики могут заключить с ними договор, и дальнейшие вопросы по рекламе программных продуктов в магазине Apple будут решать уже сами агенты. Сюда относится, в том числе, и следование новым поправкам к «закону о Google».

Кроме того, разработчики вполне могут воспользоваться аналогичными способами продвижения своих проектов в том же Play Store – онлайн-магазине Google для платформы Android, на который ограничения Apple не распространяются.

«Налог на Google»

Налог, получивший в прессе и у общественности название «налог на Google» в действительности имеет отношение не только к Google. С 2017 г. все без исключения иностранные компании, продающие услуги или виртуальные товары на территории России, обязаны отчислять в казну страны НДС в размере 18%. Это уже коснулось Microsoft, Apple, Google, Facebook и другие крупные ИТ-корпорации, продукты которых востребованы в России.

Для россиян это означает рост цен – Apple еще в 2017 г. повысила стоимость годовой подписки на iTunes Match на 16%, и аналогичный ход сделала Google со своими сервисами One и Play Music. Даже Amazon не осталась в стороне, сообщив о подорожании услуг на платформе Amazon Web. И это далеко не все случаи повышения цен.

С 1 января 2019 г. НДС в России увеличится до 20%, что принесет дополнительные расходы иностранным компаниям и, как следствие, очередной скачок цен. В дополнение к этому, новые поправки к «налогу на Google» обяжут их самостоятельно вставать на учет в ФНС России и самостоятельно же уплачивать НДС. Сейчас эта обязанность лежит на российских организациях и предпринимателях (заказчиках), приобретающих услуги в электронной форме у зарубежных компаний.

Грядущие изменения означают необходимость иностранным предприятиям вникать в тонкости законов России. Случай с Apple и закрытием Search Ads – это прецедент, и ее примеру могут последовать другие крупные корпорации.

Хотели как лучше, получилось как всегда

Целью «налога на Google» изначально была защита российских компаний, работающих в сфере интернет-услуг, чтобы те могли на равных конкурировать с западными предприятиями, сообщил аналитик компании Zichain Арсений Бессмертных. На деле все происходит с точностью до наоборот: закрылся иностранный сервис, помогавший российским разработчикам наращивать прибыль как в стране, так и за рубежом. Да и сам факт приостановки работы Search Ads говорит о том, что Apple будет отчислять меньше налогов в казну. В итоге в выигрыше останутся лишь агенты – посредники, у которых разработчики ПО будут буквально вынуждены заказывать услуги по продвижению ПО.