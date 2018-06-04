Microsoft купила Github, крупнейший в мире сайт разработчиков открытого ПО
Microsoft полюбила свободное ПО
Microsoft официально объявила о приобретении крупнейшего в мире онлайн-сервиса для хранения и распространения исходного кода IT-проектов GitHub. Сумма сделки составила $7,5 млрд. Согласно условиям сделки, оплата будет произведена путем передачи акций Microsoft на эту сумму владельцам и инвесторам GitHub. В первую очередь, прибыль получит фонд Andreessen Horowitz, который еще в в 2012 г. инвестировал в GitHub $100 млн и которому, по данным Recode, теперь причитается доля более $1 млрд,
По данным Bloomberg, переговоры между компаниями продолжались нескольких лет, однако изначально речь шла не о продаже компании, но о более тесном сотрудничестве с Microsoft.
В 2015 г. примерная рыночная стоимость GitHub оценивалась в $2 млрд. По подсчетам аналитиков бизнес-телеканала CNBC, на сегодняшний день рыночная оценка GitHub выросла примерно до $5 млрд.
В качестве CEO GitHub назначен вице-президент Microsoft Нэт Фридман (Nat Friedman), ветеран движения ПО с открытым кодом, ранее основавший компанию Xamarin. В Microsoft он будет отчитываться перед главой подразделения Microsoft Cloud и AI Group исполнительным вице-президентом Скоттом Гатри (Scott Guthrie).
Сооснователь GitHub Крис Уэнстрат (Chris Wanstrath), ранее руководивший сервисом и оставивший пост CEO 10 месяцев назад, переходит в Microsoft на должность старшего технического директора и также будет отчитываться перед Скоттом Гатри.
Microsoft возвращается к своим корням
Решение о продаже GitHub, по данным Bloomberg, было принято под впечатлением от личности CEO Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) и его личного отношения к принципам свободного распространения ПО с открытым исходным кодом.
Фактически, сама Microsoft начинала в свое время как компания по разработке инструментов для разработки ПО. В частности, одним из первых продуктов основателей Microsoft Билла Гейтса (Bill Gates) и Пола Аллена (Paul Allen) была разработка для любителей программирования под новый в то время комплект микрокомпьютера MITS Altair.
Впоследствии отношение топ-менеджмента Microsoft к концепции программного обеспечения с открытым исходным кодом стало негативным, поскольку оно рассматривалось в качестве прямой угрозы собственной бизнес-модели компании. Так, например, прежний глава корпорации Стив Балмер (Steve Ballmer) в интервью Chicago Sun-Times в июне 2001 г. заявил, что «Linux – это раковая опухоль, которая цепляется в качестве интеллектуальных прав ко всему, до чего прикасается».
Ситуация резко изменилась при нынешнем главе компании Сатье Наделле. В настоящее время Microsoft является одним из крупнейших участников проекта GitHub. В ноябре 2016 г. Microsoft объявила о присоединении к консорциуму развития Linux, и позже разместила популярные дистрибутивы ОС с открытым кодом в собственном магазине Windows Store.
Стратегия Наделлы по уводу Microsoft от тотальной зависимости от ОС Windows в сторону более широких разработок под Linux приносит свои плоды, и теперь в компании заинтересованы в расширении способов взаимодействия с растущим сообществом разработчиков свободного ПО.
О проекте GitHub
Компания GitHub со штаб-квартирой в Сан-Франциско является крупнейшей в мире платформой для хранения и распространения свободного ПО. Услугами платформы пользуются более 28 млн разработчиков ПО, которые хранят здесь более 80 млн исходных кодов своих программ.
Услугами GitHub также пользуются более 1,5 млн компаний, включая крупные корпорации, такие как Apple, Amazon и Google. Microsoft является лидером по количеству разработчиков – участников репозитория Microsoft VSCode на GitHUb.
Одновременно с основой функцией онлайн-репозитория, GitHub также играет роль своеобразной глобальной социальной сети для разработчиков ПО различных направлений.
До сих пор GitHub являлась убыточной. Так, по итогам трех первых кварталов 2016 г. компания рапортовала о более $66 млн убытков при выручке $98 млн.
В августе 2017 г. руководство GitHub объявило о поиске нового главы на замену сооснователю компании Крису Уэнстрату. В числе прочих кандидатов, по данным Business Insider, на этот пост рассматривалась кандидатура вице-президента Google Шридхара Рамасвами (Sridhar Ramaswamy). Одновременно с этим сообщалось, что львиная доля ежедневных руководящих обязанностей возложена на главного бизнес-директора GitHub Хулио Авалоса (Julio Avalos).
Первые сообщения о планах Microsoft по приобретению GitHub появились, по данным Yahoo News, еще в 2016 г., однако руководство сервиса их последовательно опровергало, подчеркивая, что компания ценит свою независимость и не собирается кому-либо продаваться.