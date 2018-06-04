Microsoft купила Github, крупнейший в мире сайт разработчиков открытого ПО

Microsoft полюбила свободное ПО

Microsoft официально объявила о приобретении крупнейшего в мире онлайн-сервиса для хранения и распространения исходного кода IT-проектов GitHub. Сумма сделки составила $7,5 млрд. Согласно условиям сделки, оплата будет произведена путем передачи акций Microsoft на эту сумму владельцам и инвесторам GitHub. В первую очередь, прибыль получит фонд Andreessen Horowitz, который еще в в 2012 г. инвестировал в GitHub $100 млн и которому, по данным Recode, теперь причитается доля более $1 млрд,

По данным Bloomberg, переговоры между компаниями продолжались нескольких лет, однако изначально речь шла не о продаже компании, но о более тесном сотрудничестве с Microsoft.

В 2015 г. примерная рыночная стоимость GitHub оценивалась в $2 млрд. По подсчетам аналитиков бизнес-телеканала CNBC, на сегодняшний день рыночная оценка GitHub выросла примерно до $5 млрд.



В качестве CEO GitHub назначен вице-президент Microsoft Нэт Фридман (Nat Friedman), ветеран движения ПО с открытым кодом, ранее основавший компанию Xamarin. В Microsoft он будет отчитываться перед главой подразделения Microsoft Cloud и AI Group исполнительным вице-президентом Скоттом Гатри (Scott Guthrie).

Крис Уэйнстроу, Нэт Фридмэн, Сатья Наделла и Эми Гуд (Amy Hood), CFO Microsoft

Сооснователь GitHub Крис Уэнстрат (Chris Wanstrath), ранее руководивший сервисом и оставивший пост CEO 10 месяцев назад, переходит в Microsoft на должность старшего технического директора и также будет отчитываться перед Скоттом Гатри.

Microsoft возвращается к своим корням

Решение о продаже GitHub, по данным Bloomberg, было принято под впечатлением от личности CEO Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) и его личного отношения к принципам свободного распространения ПО с открытым исходным кодом.

Рыночная оценка GitHub составляет более $5 млрд

Фактически, сама Microsoft начинала в свое время как компания по разработке инструментов для разработки ПО. В частности, одним из первых продуктов основателей Microsoft Билла Гейтса (Bill Gates) и Пола Аллена (Paul Allen) была разработка для любителей программирования под новый в то время комплект микрокомпьютера MITS Altair.

Впоследствии отношение топ-менеджмента Microsoft к концепции программного обеспечения с открытым исходным кодом стало негативным, поскольку оно рассматривалось в качестве прямой угрозы собственной бизнес-модели компании. Так, например, прежний глава корпорации Стив Балмер (Steve Ballmer) в интервью Chicago Sun-Times в июне 2001 г. заявил, что «Linux – это раковая опухоль, которая цепляется в качестве интеллектуальных прав ко всему, до чего прикасается».

Ситуация резко изменилась при нынешнем главе компании Сатье Наделле. В настоящее время Microsoft является одним из крупнейших участников проекта GitHub. В ноябре 2016 г. Microsoft объявила о присоединении к консорциуму развития Linux, и позже разместила популярные дистрибутивы ОС с открытым кодом в собственном магазине Windows Store.

Стратегия Наделлы по уводу Microsoft от тотальной зависимости от ОС Windows в сторону более широких разработок под Linux приносит свои плоды, и теперь в компании заинтересованы в расширении способов взаимодействия с растущим сообществом разработчиков свободного ПО.

О проекте GitHub

Компания GitHub со штаб-квартирой в Сан-Франциско является крупнейшей в мире платформой для хранения и распространения свободного ПО. Услугами платформы пользуются более 28 млн разработчиков ПО, которые хранят здесь более 80 млн исходных кодов своих программ.

GitHub выполняет функции репозитория и соцсети для разработчиков ПО

Услугами GitHub также пользуются более 1,5 млн компаний, включая крупные корпорации, такие как Apple, Amazon и Google. Microsoft является лидером по количеству разработчиков – участников репозитория Microsoft VSCode на GitHUb.

Одновременно с основой функцией онлайн-репозитория, GitHub также играет роль своеобразной глобальной социальной сети для разработчиков ПО различных направлений.

До сих пор GitHub являлась убыточной. Так, по итогам трех первых кварталов 2016 г. компания рапортовала о более $66 млн убытков при выручке $98 млн.

В августе 2017 г. руководство GitHub объявило о поиске нового главы на замену сооснователю компании Крису Уэнстрату. В числе прочих кандидатов, по данным Business Insider, на этот пост рассматривалась кандидатура вице-президента Google Шридхара Рамасвами (Sridhar Ramaswamy). Одновременно с этим сообщалось, что львиная доля ежедневных руководящих обязанностей возложена на главного бизнес-директора GitHub Хулио Авалоса (Julio Avalos).

Первые сообщения о планах Microsoft по приобретению GitHub появились, по данным Yahoo News, еще в 2016 г., однако руководство сервиса их последовательно опровергало, подчеркивая, что компания ценит свою независимость и не собирается кому-либо продаваться.