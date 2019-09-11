Apple выпустила идеальные часы, дешевый iPad, унылые iPhone и киносервис для России

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Россыпь новинок Apple

Компания Apple провела презентацию своих новинок 2019 г., в рамках которой показала ряд гаджетов и сервисов. Она выпустила обновленные часы Watch пятого поколения, линейку смартфонов iPhone 11, седьмое поколение доступного планшета iPad, а также игровой сервис Arcade и телевизионный TV+.

Все, о чем говорили Тим Кук (Tim Cook) и другие представители компании, будет доступно в России. Российские цены на аппаратные новинки Apple, как и всегда, окажутся выше международных, а сервисы, напротив, обойдутся россиянам дешевле, чем американцам.

Усовершенствованные часы

Смарт-часы Watch Series 5 выполнены в том же корпусе, что и Series 4 – отличий в дизайне нет, все изменения сосредоточены в технической части. К наиболее важным изменениям относится активный дисплей Retina с новой для часов функцией Always On – экран всегда включен, чтобы можно было считывать информацию, не касаясь его.

Watch Series 5 не изменились внешне, но приобрели ряд полезных функций

Сама по себе функция Always On не новая, ее можно встретить в смартфонах Samsung Galaxy S8 двухлетней давности, но Apple внесла в нее существенные доработки. Так, сам экран основан на низкотемпературном поликристаллическом оксиде (LTPO), дополненном новыми сенсором освещенности, системой управления питания и автоматической регулировкой яркости. К примеру, когда пользователь не смотрит на часы, яркость уменьшается до минимальных значений, и попутно с 60 до 1 Гц снижается частота обновления дисплея.

Все эти изменения позволили существенно снизить расход аккумулятора. Apple не сообщила емкость батареи в Watch Series 5, но отметила, что часы могут проработать до 18 часов на одном заряде – столько же, сколько и Watch Series 4, у которых нет дисплея Always On.

Watch Series 5 получили новую прошивку watchOS 6, в которой появились новые функции мониторинга здоровья, в том числе и отдельное приложение «Отслеживание цикла» для представительниц женского пола. Были добавлены новые динамичные циферблаты и приложение «Шум», позволяющее измерят уровень окружающего шума и предупреждать о превышении предельно допустимой нормы. В часах обновились технологии геолокации, включая встроенный компас, который получил одноименное усовершенствованное приложение. Apple обновила и приложение «Карты».

В дополнение к перечисленному Apple встроила в Watch Series 5 возможность звонить в экстренные службы непосредственно с часов. Функция доступна в 150 странах мира, включая Россию, как и функция «Обнаружение падения»: если часы зафиксируют падение пользователя и отсутствие движения в течение минуты, они автоматически позвонят в экстренную службу.

Apple Watch, как и раньше, можно кастомизировать при помощи ремешков

Apple Watch Series 5 вышли в корпусах из нержавеющей стали (золотой, серебристый и темно-серый оттенки) и алюминия (идентичные цвета). Была добавлена модель из титана (естественный цвет металла и черный). Отдельно Apple запустит продажи версии в корпусе из белой керамики, устойчивой к царапинам, а также коллекции новых ремешков.

В России Watch Series 5 будут доступны лишь в версии с GPS по цене 33 тыс. руб. Предзаказ стартует 18 сентября 2019 г. а релиз состоится 20 сентября 2019 г. В США GPS-версия оценена в $400 (26,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 сентября 2019 г.), а модель с LTE-модемом – в $500 (32,7 тыс. руб.).

Планшет с большим дисплеем

Apple обновила планшетный компьютер iPad, выпустив его седьмое поколение. Как и в случае с Watch Series 5, главное нововведение здесь – дисплей, который в данном случае стал больше. В новом iPad используется 10,2-дюймовая панель Retina против 9,5 дюйма в предыдущем поколении. Экран отображает 3,5 млн пикселей. В основе планшета находится процессор Apple A10 Fusion.

Несмотря на невысокую стоимость, у нового iPad есть поддержка стилуса

Седьмое поколение iPad характеризуется основной 8-мегапиксельной камерой с записью Full HD-видео на 30 кадрах в секунду и замедленной съемкой (120 к/с) в формате HD. Планшет поддерживает стилус Pencil и располагает сканером отпечатков пальцев Touch ID. Он также работает с полноразмерной клавиатурой Smart Keyboard, а его корпус на 100% изготовлен из переработанного алюминия. Вес планшета не превышает 500 граммов.

В российской рознице обновленный Apple iPad доступен для предзаказа с 11 сентября 2019 г., а в продаже он появится 30 сентября 2019 г. по цене от 28 тыс. руб за версию Wi-Fi и от 39 тыс. руб. за модель с LTE. Покупатели смогут выбирать между версиями 32 и 128 ГБ встроенной памяти и между тремя оттенками корпуса – серебристым, золотым и темно-серым (Space Gray). В России новый iPad стал самым доступным в линейке планшетов Apple – iPad mini стоит минимум 33 тыс. руб., iPad Air оценен не меньше чем в 43 тыс. руб., а цена флагманского iPad Pro начинается с 67,1 тыс. руб.

Для iPad можно докупить обложку с аппаратной клавиатурой

За рубежом седьмое поколение iPad оценивается в $330 (21,6 тыс. руб.) с Wi-Fi и в $460 (30,1 тыс. руб.) с LTЕ. В планшете используется новый гигабитный LTE-модем.

Новые сервисы Apple

На конференции Apple повторно представила игровой сервис Arcade, о котором впервые заговорила весной 2019 г. В рамках проекта владельцам устройств Apple (Phone, iPad, iPod touch, Mac и Apple TV) будут доступны эксклюзивные игры, разработанные исключительно для Arcade, оптимизированные для гаджетов Apple и недоступные на устройствах других брендов.

Apple Arcade

Каталог Apple Arcade будет включать более 100 игр (точное количество неизвестно). Финальный запуск сервиса в России состоится 19 сентября 2019 г., и всем пользователям будет доступен бесплатный пробный период на один месяц. Изначально Arcade будет работать только на устройствах с iOS 13 – запуск на iPadOS и tvOS 13 назначен на 30 сентября 2019 г, а в октябре 2019 г. сервис появится на ПК и ноутбуках с macOS Catalina. Ежемесячная абонентская плата в России составит 200 руб., в США – $5 (330 руб.)

Второй новый сервис Apple – это видеосервис TV+, готовящийся к запуску в России и еще 100 странах мира 1 ноября 2019 г. Весь контент сервиса будет доступен в обновленной версии приложения Apple TV на iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac, а также на веб-сайте tv.apple.com.

Apple TV+

Apple обещает уникальный контент, недоступный на других стриминговых сервисах. В частности, на презентации демонстрировался трейлер сериала See, главную роль в котором исполняет Джейсон Момоа (Jason Momoa), известный по роли в фильме «Аквамен».

Стоимость подписки на сервис составляет 200 руб. для России и $5 (330 руб.) для США, есть бесплатный 7-дневный период. Покупателям новых iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch или Mac Apple подарит годовую подписку на TV+.

Смартфоны «нового» поколения

Apple выпустила и три новых iPhone – iPhone 11 на замену iPhone XR, а также iPhone 11 Pro и 11 Pro Max вместо XS и XS Max соответственно. Смартфоны оказались весьма унылыми с точки зрения внешности – они получили на 99% идентичный предыдущему поколению дизайн, а то в свою очередь было скопировано с iPhone X образца 2017 г. Оставшийся 1% приходится на обновленный модуль камеры. Apple сохранила даже гигантский по меркам 2019 г. вырез в дисплее, отнявший значительную часть его полезной площади. Поддержки стилуса, USB-C и других новшеств, которые предполагались в новых смартфонах, не оказалось.

iPhone 11 получился таким же ярким, как и iPhone XR

Младший iPhone 11 характеризуется 6,1-дюймовым ЖК-экраном Liquid Retina (1792х828 точек, контрастность 1400:1), защитой от воды по стандарту IP68 и шестью цветами алюминиевого корпуса, сзади закрытого цельным формованным стеклом – черным, белым, красным, фиолетовым, зеленым и желтым

Основу iPhone 11 составил новый 7-нанометровый процессор A13 Bionic, который, по утверждению самой Apple, на 20% быстрее в сравнении с прошлогодним A12 Bionic. Вместо одной камеры в iPhone XR в новом смартфоне установлен двойной модуль. Основной сенсор на 12 МП получил диафрагму f/1,8 и оптическую стабилизацию, а вторая матрица, тоже 12-мегапиксельная, располагает сверхширокоугольной оптикой на 120 градусов, электронной стабилизацией и диафрагмой f/2,4. Есть запись 4К-видео на 60 кадрах в секунду, обновленный режим HDR и улучшенный ночной режим.

Фронтальная камера TrueDepth получила разрешение 12 МП (диафрагма f/2,2), ускоренную на 30% технологию Face ID и поддержку так называемых «слофи» (slofie) – замедленных видео-селфи, которые можно снимать с частотой 120 к/с в разрешении Full HD. Обычные видео камера пишет в 4К 60 к/с.

В дополнение к перечисленному у iPhone 11 есть беспроводная зарядка, поддержка Wi-Fi 6, а его батарея позволяет ему работать на час дольше в сравнении с iPhone XR. Емкость АКБ Apple не раскрыла.

Предзаказ на iPhone 11 в России откроется 18 сентября 2019 г., старт продаж назначен на 20 сентября 2019 г. Смартфон будет доступен в трех модификациях: 64 ГБ (60 тыс. руб.), 128 ГБ (65 тыс. руб.) и 256 ГБ (74 тыс. руб.).

От iPhone 11 новые Pro-модели отличаются лишь третьей камерой

В смартфонах iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max используются те же процессор и фронтальная камера, есть влагозащита IP68 и формованное стекло на тыльной панели корпуса. В них используются OLED-экраны Super Retina XDR с поддержкой HDR, контрастностью 2 000 000:1 и яркостью 1200 нит, а их энергоэффективность выросла на 15% в сравнении с предыдущим поколением. iPhone 11 Pro наделен дисплеем на 5,8 дюйма по диагонали (разрешение 2436х1125 пикселей), iPhone 11 Pro Max существенно крупнее – экран 6,5 дюйма с разрешением 2688х1242 точки. Плотность пикселей равна 458 точек на дюйм для обоих гаджетов.

По словам Apple, за счет новых дисплеев и энергоэффективного процессора автономность iPhone 11 Pro улучшится на четыре часа относительно iPhone XS, а у iPhone 11 Pro Max на пять часов в сравнении с iPhone XS Max. Емкость батарей, как и в случае с iPhone 11, неизвестна.

Фотокамера в Pro-смартфонах отличается от iPhone 11 дополнительным третьим модулем. Это телевик, он тоже 12-мегапиксельный, и у него есть двукратный оптический зум.

Даты предзаказа и релиза обоих смартфонов совпадают с iPhone 11. Для Pro-смартфонов предусмотрены золотой, темно-серый, темно-зеленый и серебристый оттенки корпуса.

iPhone 11 Pro в России стоит 90 тыс. руб. (64 ГБ), 104 тыс. руб. (256 ГБ) или 122 тыс. руб. (512 ГБ). Топовый iPhone 11 Pro Max ощутимо дороже – 100 тыс. руб. (64 ГБ), 114 тыс. руб. (256 ГБ) или 132 тыс. руб. (512 ГБ).