Конец эпохи: Закрывается Cydia, легендарный магазин приложений для взломанных iPhone. Опрос

Конец эпохи

Американский бизнесмен Джей Фримен (Jay Freeman), известный в интернете под прозвищем Saurik, объявил о скором закрытии проекта Cydia для взломанных смартфонов Apple iPhone. Фримен лично сообщил об этом на ресурсе Reddit, сообщает издание The Verge.

Автор сервиса подчеркнул, что закрывает его в первую очередь из финансовых соображений: владельцы смартфонов Apple все реже взламывают их, что привело к резкому падению популярности Cydia и снижению доходов Фримана. «Проект в ближайшее время может стать убыточным. Я теряю свои деньги, и у меня больше нет желания заниматься им», – добавил Saurik.

Критическая уязвимость в Cydia

Изначально Saurik планировал закрыть Cydia в конце декабря 2018 г., но был вынужден сместить сроки после выявления в магазине критической уязвимости, связанной с оплатой через PayPal, о которой ему стало известно в минувшие выходные. В подробности основатель Cydia вдаваться не стал, лишь отметил, что это потенциальная угроза для всех пользователей, кто оплачивал покупки при помощи этой платежной системы. Их финансовые данные не были скомпрометированы, но всем пользователям рекомендуется отвязать аккаунт PayPal от своего профиля. На данный момент поддержка PayPal в Cydia уже отключена.

Отметим, что в аналогичной ситуации оказался Google: интернет-гигант планировал закрыть свою социальную сеть G+ в августе 2019 г., но выявленная крупная уязвимость заставила его перенести дату закрытия на апрель 2019 г.

Дальнейшая судьба Cydia

Джей Фриман пообещал в ближайшее время выпустить прощальное письмо, адресованное всем, кто пользовался Cydia и принимал непосредственное участие во взломе различных версий платформы iOS. В нем он подведет итоги работы проекта и заодно расскажет о своих планах на ближайшее будущее.

Взломанный Apple iPhone с установленным приложением Cydia

У пользователей пока сохраняется доступ к магазину Cydia Store, содержащему приложения от джейлбрейк-разработчиков. Они смогут загружать ранее приобретенные программы и совершать новые покупки, но уже только на сторонних репозиториях.

11 лет истории

Джей Фриман запустил Cydia практически сразу же после дебюта самого первого Apple iPhone – проект заработал в феврале 2008 г. В его названии полностью отражена вся его суть: Cydia pomonella – это яблонная плодожорка.

Cydia – это магазин приложений, которых нет в официальном Apple App Store, и которые используют расширенные возможности мобильных устройств Apple, открывающиеся после взлома (джейлбрейка). Джейлбрейк открывает доступ к изначально закрытой файловой системе гаджетов Apple и позволяет, в том числе, менять ранее недоступные настройки, использовать темы оформления и т.д. Apple официально не поддерживает джейлбрейк: взломанные устройства лишаются права на гарантийное обслуживание и техническую поддержку. Apple всячески препятствует взлому своих устройств, но у нее не всегда получается это: к примеру, iOS 5 была взломана менее чем через сутки с момента выхода ее бета-версии.

Джейлбрейк в некоторой степени приравнивает возможности iOS к возможностям Android. Мобильная ОС Google изначально имеет открытую файловую систему и позволяет устанавливать приложения и темы оформления, как платные, так и бесплатные, из любых источников, в том числе и вручную, с компьютера. Сейчас взлому поддаются все версии iOS. за исключением 12 и 12.1 – для всех остальных существуют различные утилиты, автоматизирующие процесс джейлбрейка.

За время своего существования Cydia пережила несколько редизайнов. Новые версии с поддержкой современных систем Apple выходили регулярно, к тому же, приложение было официально переведено на несколько языков мира, включая русский.

Альтернатива Cydia

Несмотря на падение интереса к джейлбрейку, дело Джея Фримана продолжит жить, хотя уже под другим названием. Как сообщает портал WCCFtech, сторонними разработчиками из команды Electra ведется создание приложения Sileo, которое полностью заменит собой Cydia.

Впервые о существовании Sileo стало известно летом 2018 г., и разработчики заявили, что приложение выйдет, когда будет готово (as it’s done). По состоянию на декабрь 2018 г. процент готовности проекта неизвестен.