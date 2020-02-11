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AMD представила графический процессор Radeon Pro W5500

Интеграция Электроника Техника
, Текст: Владимир Бахур

AMD анонсировала видеокарту Radeon Pro W5500, предлагающую производительность и передовые технологии для профессионалов в области проектирования и производства, а также архитектуры и строительства. Компания AMD также анонсировала графический процессор Radeon Pro W5500M для высокопроизводительных профессиональных мобильных рабочих станций нового поколения.

Благодаря высокопроизводительной архитектуре AMD RDNA и памяти GDDR6, видеокарта Radeon Pro W5500 обеспечивает на 25% более высокую производительность на такт, чем архитектура предыдущего поколения Graphics Core Next (GCN).

Среди основных характеристик видеокарты Radeon Pro W5500 можно выделить следующие.

Производительность в многозадачном режиме. Видеокарта обеспечивает в 10 раз более высокую производительность при работе в профессиональных приложениях по сравнению с конкурентным решением (согласно результатам теста SPECviewperf 13 при многозадачной нагрузке).

Энергоэффективность. ПО AMD Radeon Pro Software for Enterprise в сочетании с архитектурой RDNA позволяет масштабировать Radeon Pro W5500 и получать мощность, необходимую профессиональным приложениям. При этом энергопотребление системы при моделировании трёхмерных объектов в SOLIDWORKS составляет в среднем на 32% меньше по сравнению с конкурентными решениями.

Профессиональное программное обеспечение. Каждый новый выпуск Radeon Pro Software for Enterprise предоставляет улучшенную производительность. Также ПО поддерживает функцию AMD Remote Workstation, которая позволяет профессионалам получать удалённый доступ к своим рабочим станциям практически из любого места.

Видеокарта Radeon Pro W5500 ожидается в продаже у ведущих ритейлеров с середины февраля по рекомендованной цене $399.

Графический процессор Radeon Pro W5500M будет доступен на профессиональных мобильных рабочих станциях начиная с весны 2020 года.

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