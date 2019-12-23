В Сеть утекли параметры следующего iPhone. Возвращение к истокам или кризис идей? Видео

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В интернете опубликованы фотографии макета смартфона iPhone 12 Pro Max, премьера которого запланирована на сентябрь 2020 г. Его дизайн основан на облике вышедшего в 2010 г. iPhone 4 в сочетании с «монобровью» и камерой в стиле iPhone 11 Pro.

Первая масштабная утечка

Рассекречен облик смартфона iPhone 12 Pro Max, который Apple выпустит в сентябре 2020 г. В его дизайне компания использовала наработки, применявшиеся на протяжении нескольких лет.

Японский ресурс Mac Otacara, специализирующийся на технике Apple, опубликовал снимки 3D-макета iPhone 12 Pro Max, продемонстрировав тем самым, как в одном устройстве могут сочетаться облик iPhone 4, вышедшего в 2010 г. еще при жизни Стива Джобса (Steve Jobs), и iPhone X образца 2017 г. Существует вероятность, что итоговый вариант дизайна iPhone 12 Pro Max (предварительное название) окажется совсем другим, однако экстерьер актуального iPhone 11 утек в Сеть как раз в декабре 2018 г., практически за год до официального дебюта смартфона. Это первая столь крупная утечка подробностей о дизайне смартфонов Apple 2020 модельного года.

Отличить iPhone 12 от iPhone 11 по лицевой панели будет невозможно

Отметим также, что известный аналитик Минг Чи Куо (Ming Chi Kuo), который практически никогда не публикует ошибочные прогнозы относительно новинок Apple, еще в сентябре 2019 г. предсказал возврат к четвертому поколению iPhone в плане дизайна. На тот момент он не привел никаких доказательств.

Наследие Apple

Apple, в первую очередь, заимствовала у своего же iPhone 4 более чем девятилетней давности абсолютно ровные торцы корпуса, без намека на закругление, чего не скажешь о его углах. Они как раз очень сильно закруглены, как это было реализовано в iPhone X и двух последующих поколениях.

Макет iPhone 12 Pro Max

Сходство iPhone 12 Pro Max с iPhone 4 также можно заметить и на нижнем торце, да и задняя панель тоже выполнена в его стиле, за исключением модуля фотокамеры – новому смартфону он достался от iPhone 11 Pro Max 2019 г. В остальном же новый смартфон практически полностью копирует iPhone X двухлетней давности – это проявляется в форме боковых кнопок и оформлении лицевой панели.

Оригинальный iPhone 4

Apple планирует выпустить очередной телефон с «монобровью» – вырезом в верхней части дисплея под динамик и Face ID. Макет также демонстрирует очень широкие в сравнении с флагманскими Android-смартфонами рамки экрана. Для сравнения, Samsung Galaxy Note 10, анонсированный в августе 2019 г., вместо гигантского выреза обладает аккуратным отверстием под камеру. Среди более доступных Andoid-смартфонов модели с «монобровью» тоже практически не встречаются.

Технические особенности

В итоге Apple iPhone 12 Pro Max не сможет похвастаться полностью новым дизайном, однако он может получить значительные отличия от предшественника в техническом плане. И если количество камер не изменится, то разъема Lightning, по данным Mac Otacara, в нем все же не будет.

iPhone 12 Pro Max, вид сзади

Полностью отказываться от проводного подключения к зарядному устройству или компьютеру в 2020 г. Apple, судя по макету, не станет. Вместо этого она заменит Lightning на USB-C – точно так же она поступила с планшетом iPad Pro. USB-C можно встретить и в актуальных моделях ноутбуков MacBook, кроме того, этот интерфейс используется в современных смартфонах на Android.

Макет iPhone 12 Pro Max обладает еще одной отличительной особенностью – небольшим углублением на боковом торце. Существует вероятность, что это место магнитного крепления стилуса Pencil – в этом случае смартфон станет прямым конкурентом упомянутой линейки устройств Samsung Galaxy Note, представители которой оснащаются пером в обязательном порядке.

Apple может добавить в свой новый флагман поддержку стилуса

Размеры макета смартфона составили 159х78х7,1 мм, тогда как толщина iPhone 11 Pro Max равна 8,1 мм. Ему приписывают наличие дисплея с диагональю 6,7 дюйма – актуальный флагман располагает 6,5-дюймовым экраном. Все прочие спецификации смартфона, премьера которого может состояться без малого через год, остаются неизвестными.

Новая стратегия Apple

В 2020 г., как сообщал CNews, Apple выпустит четыре смартфона линейки iPhone 12. В ней iPhone 12 Pro Max с наибольшей долей вероятности станет самым крупным среди них, и вместе с ним выйдут два мобильника, неотличимых друг от друга по своим габаритам. Им обоим приписываются экраны на 6,1 дюйма по диагонали, но только первый смартфон окажется обычным iPhone 12 (предварительное название), тогда как второй – iPhone 12 Pro.

Два других телефона – это iPhone 12 с диагональю 5,4 дюйма для ценителей компактных устройств и рассмотренный 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max для тех, кому нужен экран побольше. Примечательно, что весь квартет «яблочных» смартфонов будет поставляться с экранами OLED – в 2020 г.

На 2020 г. предварительно запланирован и выход сверхдешевого (по меркам Apple) смартфона iPhone SE 2, основанного на iPhone 8. Его презентация, считает аналитик Минг Чи Куо, может пройти в марте 2020 г., отдельно от iPhone 12.

В 2020 г. Apple представит всю линейку новых смартфонов iPhone 12 в рамках одного мероприятия, а начиная с 2021 г., она, по данным аналитиков JP Morgan, будет устраивать по две конференции с показом новых смартфонов – одну в первой половине года и одну во второй. Точные и даже приблизительные сроки проведения этих мероприятий на момент публикации материала эксперты не озвучивали.