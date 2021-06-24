Готовятся в выходу два дешевых iPhone. Что известно о будущих смартфонах Apple?

Apple готовит к выходу новый доступный iPhone с экраном как у 12 Pro Max (6,7 дюйма). Он станет частью серии iPhone 14 2022 модельного года и выйдет вместе с новым 6,1-дюймовым аппаратом. А к серии iPhone 13 присоединится третье поколение iPhone SE. Apple даже решила оставить в линейке iPhone 13 модель 13 mini несмотря на полный провал его предшественника. Однако в iPhone 14 mini-аппарат не появится.

Нужно больше iPhone

Компания Apple собирается увеличить количество различных вариантов смартфонов iPhone в линейке 2022 модельного года. Как пишет профильный портал 9to5Mac, к абсолютным новинкам Apple отнесет доступный (по ее меркам) моноблок с экраном на 6,7 дюйма.

Матрица таких размеров используется сейчас только во флагманском iPhone 12 Pro Max стоимостью от $1099 в США (79,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 24 июня 2021 г.) и от 110 тыс. руб в России. Новый аппарат получит цену на уровне $900 (65,1 тыс. руб.)

Появление новинки прогнозирует аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), который почти никогда не ошибается в отношении своих предположений о гаджетах Apple. С его слов, вместе с доступным 6,7-дюймовым аппаратом Apple выпустит и некий новый смартфон с диагональю 6,1 дюйма. Подробности о нем или его цене Куо пока не раскрывает.

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Куо уверен, что все смартфоны линейки iPhone 14 (один из вероятных вариантов названия серии) получат встроенные в экран сканеры отпечатков пальцев. Дактилоскопы в экранах давно стали частью многих смартфонов на Android, но в новых iPhone этих датчиков нет. Исключение составляет только iPhone SE 2020, но он выполнен в дизайне устаревшего iPhone 8, и Touch ID в нем встроен не в дисплей, а в аппаратную кнопку Home.

iPhone SE тоже заменят, но не полностью

В 2022 г. Apple выпустит и новую версию смартфона iPhone SE. Первое поколение вышло весной 2016 г. и продержалось четыре года, до апреля 2020 г., когда прибыл упомянутый iPhone SE 2020.

Жизненный цикл второго поколения смартфона окажется вдвое короче по сравнению с первым. Однако iPhone SE 2022 все-таки пока нельзя считать именно третьим поколением. Первый iPhone SE был выполнен в корпусе iPhone 5S, второму достался экстерьер iPhone 8, и его же получит iPhone SE 2022, утверждает Минг Чи Куо.

Дизайну iPhone 8 продлят жизнь еще на несколько лет

К моменту выхода нового аппарата iPhone 8 будет почти пять лет, то есть его дизайн устареет еще сильнее, чем он устарел в 2021 г. Главным изменением в iPhone SE 2022 может стать переход на 5-нанометровый процессор А14, который сейчас используется во всех iPhone 12. Все прочие компоненты, включая 4,7-дюймовый экран формата 16:9, с большой долей вероятности, останутся на своих местах.

Нового iPhone mini не будет

Минг Чи Куо уверен, что линейка iPhone 14 немного сократится за счет изгнания из нее iPhone mini. Он дебютировал в серии iPhone 12, и Apple собиралась с его помощью заставить фанатов iPhone 4, 5 и прочих компактных смартфонов наконец-то обновиться.

В итоге реализовать задуманное у Apple не вышло. Продажи iPhone 12 mini просели с самого начала, и в марте 2021 г. она была вынуждена сократить его производство на 20% на фоне низкого спроса. В конце июня 2021 г. выпуск этой модели был прекращен полностью.

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Однако провал iPhone 12 mini по неизвестным причинам никак не отразился на количественном составе серии iPhone 13, премьера которой может состояться в сентябре 2021 г. Инсайдер Sonny Dickson (@SonnyDickson) опубликовал в своем Twitter фотографию макетов всех новых мобильников Apple, и их, как ни странно, оказалось четыре.

iPhone со «страшным» числом в названии

По данным Sonny Dickson, все четыре смартфона iPhone 13 окажутся на несколько долей миллиметра толще и будут иметь более внушительные выступы основного модуля камеры. Отчасти это связано с батареями повышенной емкости, отчасти – с модернизированными камерами.

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Согласно информации компании TrendForce, каждый из четырех iPhone 13 получит стабилизацию изображения на основе механизма сдвига матрицы. Возможно, этим обусловлено иное расположение модулей в iPhone 13 и 13 Mini. Кроме того, сверхширокоугольный модуль, присутствующий на всех четырех iPhone, должен получить улучшенный объектив (6P) с автофокусом.

Возможно, к моменту премьеры Apple передумает выпускать новые смартфоны под таким названием. Как показал опрос онлайн-магазина SellTell, 74% владельцев iPhone не желают видеть число 13 в названии гаджета.

Все они хотят, чтобы Apple придумала что-нибудь другое вместо iPhone 13. Еще у 18,3% респондентов обнаружилась трискайдекафобия, то есть боязнь числа 13. Из-за этой фобии они даже готовы отказаться от покупки нового iPhone.

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Тогда SellTell провел еще один опрос, предложив на выбор несколько вариантов названия грядущей серии смартфонов Apple. 38% отдали свой голос за iPhone 2021, а 26%, как ни странно, выбрали iPhone 13. 16% проголосовали за iPhone 21, 13% - за 12s, а 7% остановились на iPhone 14.