Apple срисовала у «Яндекса» идею для очередной инновации. Своих мыслей больше нет

Apple собирается выпустить умную колонку с большим горизонтальным экраном. Это будет первое подобное устройство в ее модельном ряду, но в целом это далеко не новинка – подобное устройство больше года назад выпустил «Яндекс». Подобный формат пользуется спросом у потребителей, потому что дисплей позволяет взаимодействовать со смарт-колонкой не только голосом, но и при помощи касаний к экрану, а также дисплей дает возможность потреблять визуальный контент, а не только звуковой.

HomePod с экраном

Компания Apple собирается выпустить умную колонку семейства HomePod со встроенным экраном. Об этом сообщили профильный портал MacRumors и аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), чьи прогнозы относительно новинок Apple сбываются с почти 100-процентной точностью.

К моменту выхода материала Apple не реагировала на информацию о возможном появлении в ее коллекции новой смарт-колонки. Однако ее нынешний модельный ряд устройств HomePod сильно отстает в сравнении с конкурентами – он состоит из всего лишь двух устройств, включая полноразмерную колонку HomePod образца 2018 г. и ее уменьшенную версию HomePod Mini, вышедшую в 2020 г. Обе не обладают какими-либо особенностями, выделяющими их на фоне аналогов других производителей, разве что интеграция в экосистему Apple у них более глубокая.

Что известно

По словам Минг-Чи Куо, новая колонка HomePod обзаведется экраном с диагональю 6 или 7 дюймов, а также процессором A18 – одним из самых современных мобильных чипов Apple. При этом он далеко не самый топовый, его можно встретить, например, в базовых смартфонах iPhone 16 и 16 Plus, тогда как 16 Pro и 16 Pro Max работают на A18 Pro.

Также в новой HomePod с экраном ожидается поддержка искусственного интеллекта Apple Intelligence, премьера которого состоялась в июне 2024 г., и который спустя полгода работает лишь в США и еще паре стран мира.

Так выглядит самая топовая колонка Apple на сегодняшний день. Это HomePod, которой уже почти семь лет

Пока неясно, будет ли экран в новой колонке Apple поворотным или же получит только одно из двух расположений – портретное (вертикальное) или ландшафтное (горизонтальное). Примерный срок появления новинки – 2025 г., утверждает портал DigiTimes.

Минг-Чи Куо раскрыл более точную дату релиза HomePod с экраном. По его сведениям, новинку стоит ожидать во второй половине 2025 г.

Центр умного дома

Куо сообщил также, что одной из особенностей новой колонки Apple станет возможность ее удобного (видимо, за счет экрана) использования ее в качестве центрального звена системы умного дома. Иначе говоря, новая HomePod станет полноценным хабом, с экран которого можно будет взаимодействовать с умной электроникой дома.

О том, что Apple работает на хабом, в ноябре 2024 г. писал аналитик Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman). Он тоже сообщил, что экран устройства получит диагональ примерно в 6 дюймов, но не уточнил, будет это HomePod или же какое-либо отдельное устройство. Теперь же MacRumors сообщает, что, скорее всего, новая колонка и новый хаб Apple – это одно и то же устройство.

Еще одна OS

Гурман в своей заметке добавил также, что хаб Apple получит и и новую операционную систему, которая, вероятнее всего, будет называться home OS. Она будет вращаться вокруг голосового помощника Siri, которого Apple развивает в составе своих гаджетов с 2011 г., и Apple Intelligence, а также она будет поддерживать виджеты.

Keming Tan / Unsplash Apple сильно отстала от конкурентов в сегменте смарт-колонок

Впервые о возможном существовании homeOS стало известно в январе 2024 г., но год Apple так ни разу ни обмолвилась о ней. На конференции WWDC 2024 ей не уделили ни секунды, хотя это мероприятие Apple из года в год использует для показа своих именно программных новинок – для аппаратных у нее есть с десяток других презентаций, разбросанных по месяцам.

Таким образом, если homeOS действительно существует, то это будет уже пятая операционная система в современной коллекции Apple. Она присоединится к iOS (смартфоны iPhone), iPadOS (планшеты iPad), watchOS (смарт-часы Watch) и, разумеется, macOS (компьютеры и ноутбуки Mac).

Слишком много конкурентов

Колонки HomePod отличаются очень хорошо настроенным звучанием – как в мини-версии, так и в полноразмерной. То же можно сказать и о колонках российского ИТ-гиганта «Яндекс». Существует отличная от нуля вероятность, что идею создать смарт-колонку с дисплеем и развитым звуком Apple почерпнула именно у «Яндекса».

В модельном ряду «Яндекса» с 2023 г. присутствует колонка «Станция Дуо Макс». Это флагманское решение, в составе которого есть восемь микрофонов и 60 Вт звука, голосовой помощник «Алиса» и поворотный экран на 10,5 дюйма с высоким разрешением 1920х1200 точек.

Яндекс Станция Дуо Макс

«Станция Дуо Макс» тоже может вступать в качестве хаба для устройств умного дома.

Аналогичные устройства есть в каталогах и других компаний, в том числе и ориентированных на американский рынок, как и Apple со своими HomePod. Это, например, Nest Hub от Google и Echo Show от Amazon.