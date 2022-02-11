Apple «проговорилась» о новой ОС для своих многолетних секретных разработок

Apple готовит нечто под названием RealityOS. Эксперты полагают, что это операционная система для будущей платформы виртуальной или смешанной реальности.

Косвенные улики

На GitHub и в логах загрузки на Apple App Store обнаружились упоминания некоей новой операционной системы RealityOS, ранее не анонсировавшейся. Скорее всего, речь идет об операционной системе, специально предназначенной для VR/AR-решений.

О том, что разработки в этой области ведутся, известно уже несколько лет. Об этом свидетельствуют различные объявления о найме, опубликованные Apple, инсайдерская информация и другие признаки. Компания занимается разработками платформы смешанной реальности усилиями команды, насчитывающей более 1000 человек. Однако по каким-то причинам процесс буксует.

Еще в 2017 г. издание Bloomberg объявило, что в Apple готовят гарнитуру для системы смешанной реальности (AR/VR-очки или шлем), и что предположительная дата выхода этого продукта на рынок — 2019 г. Этого однако не случилось. По некоторым слухам выпуск устройства был запланирован на этот год, однако по более свежим данным он не состоится ранее 2023 г.

Самостоятельный агрегат или гарнитура

Известный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-ChiKuo), специализирующийся на разработках Apple, предсказывает, что гарнитура Apple будет представлять собой самостоятельное устройство на базе процессора, равнозначного по своим возможностям M1. По данным Куо, гарнитура будет также оборудована сопроцессором, который станет отвечать за отслеживания глаз владельца гаджета.

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Также, по утверждениям Куо, устройство будет снабжено двумя OLED-дисплеями с разрешением 4К каждый, что уже само по себе потребует довольно значительных вычислительных ресурсов.

«Цель Apple заменить iPhone с помощью AR-решений в пределах десяти лет», — утверждает Куо, отмечая, что спрос на такие решения в ближайшие десять лет будет оцениваться в миллиард долларов.

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Ранее некоторые аналитики прогнозировали, что Apple сначала выпустит AR/VR-очки в качестве аксессуара к iPhone, который и будет осуществлять основную часть вычислительных функций. Однако, если Куо прав, то процессора смартфона не будет хватать для работы гарнитуры.

Впрочем, нельзя исключать, что Apple работает над двумя устройствами совершенно разного класса.

Из всплывшей информации с GitHub и App Store следует, что для RealityOS, чем бы она ни являлась, существует также свой симулятор. Скорее всего, это виртуальная среда для разработчиков будущих приложений. Это может указывать на то, что продукт на базе RealityOS находится на той стадии готовности, когда уже есть смысл привлекать сторонних девелоперов для создания под него приложений.

«В любом случае, существование отдельной операционной системы, если она действительно существует, является признаком того, что предполагаемая гарнитура будет самостоятельным (standalone) гаджетом, — полагает Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. — Впрочем, пока не появился хотя бы инженерный образец гарнитуры, однозначно ассоциировать RealityOS с AR/VR-очками преждевременно».