Apple скопирует самое провальное устройство Google

Apple работает над очками дополненной реальности, которые, по мнению известного анатилика Минг-Чи Куо, может выпустить в 2022 г. У компании Google есть схожий опыт – в 2013 г. она выпустила смарт-очки Google Glass, которые в итоге провалились в продаже из-за низкого качества исполнения и высокой цены – их продажи были свернуты спустя полтора года после релиза.

Умные очки Apple

Компания Apple может выпустить очки дополненной реальности в обозримом будущем. Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), как пишет MacRumors, полагает, что на разработку этого устройства, которое он называет Apple Glasses, компании потребуется еще как минимум полтора года. По его мнению, смарт-очки с логотипом Apple поступят в продажу в 2022 г.

Минг-Чи Куо как правило дает верные прогнозы относительно сроков релиза новой техники Apple. Он указал точную дату релиза смартфона iPhone SE второго поколения, 16-дюймового MacBook Pro и значительного количества других устройств компании.

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Мнение Куо о планах Apple по выпуску умных очков разделяет тайваньский портал DigiTimes. Схожие прогнозы приводит и ресурс The Information, однако сама Apple никак не реагирует на информацию о своем новом продукте и не подтверждает его существование. Стоит отметить, что Apple приписывают разработку смарт-очков достаточно давно. Как сообщал CNews, она могла выйти на новый для себя рынок еще в первой половине 2017 г.

Дизайн Facebook, новая ОС

Как пишет MacRumors, внешне очки дополненной реальности могут быть похожи на устройство Oculus Quest, разработанное Facebook, но с той принципиальной разницей, что очки, в отличие от Oculus Quest, будут ориентированы именно на дополненную реальность (Augmented reality), а не на виртуальную (Virtual reality). По мнению сотрудников ресурса, новинка Apple получит более утонченный дизайн и компактные формы, а в ее производстве будут использоваться легковесные материалы для комфортного ее ношения в течение длительного времени.

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Apple Glasses могут получить дисплей с высоким разрешением и собственную прошивку rOS (reality OS), поддерживающую управление касаниями к тач-панелям, расположенным на дужках очков. Также Куо говорит о возможной поддержке голосового и жестового управления – под последним он подразумевает отслеживания движений головы.

Сами очки, по мнению Куо, лишатся вычислительной части для сохранения минимального веса. Все расчеты будет производить iPhone, но пока неизвестно, какой метод сопряжения выберет Apple – проводной или беспроводной.

По следам Google

Создавая очки виртуальной реальности, Apple в некотором роде идет по стопам корпорации Google, имеющей аналогичный опыт. В апреле 2013 г. интернет-гигант выпустил в продажу ограниченную партию очков Google Glass, распространенную среди разработчиков ПО. Стоимость одного экземпляра Google Glass достигла $1500.

Широкое распространение очков началось в мае 2014 г. по той же цене. Устройство представляло собой тонкую металлическую рамку, объединенную с дужками. Над правым глазом были зафиксированы 5-мегапиксельная камера и небольшой проектор, а тач-панель для управления при помощи касаний разместили на правой дужке.

Пользователи не оценили очки Google Glass первого поколения

Проект Google Glass, несмотря на весь свой потенциал, в итоге оказался провальным. Высокая цена отталкивала потенциальных покупателей, а совершившие приобретение пользователи жаловались на некачественное программное обеспечение Glass OS на базе Android 4.4 KitKat, непроработанное управление голосом, необходимость постоянной синхронизации с Android-смартфоном по Bluetooth, отсутствие поддержки Apple iOS и плохую автономность устройства. Помимо этого, голосовое управление поддерживало исключительно английский язык.

Пользователи Google Glass часто сталкивались с тем, что их не пускали в различные публичные места, в том числе рестораны, кафе и т.д. Владельцы заведений мотивировали это тем, человек с носимой камерой будет смущать других посетителей и сможет втайне вести съемку там, где она запрещена.

В январе 2015 г. Google свернул продажи очков первого поколения и приступил к разработке нового устройства на их основе. Количество реализованных экземпляров не раскрывается. Вторым проектом Google в этой области стали очки Glass Enterprise Edition, анонсированные в июне 2017 г. и поступившие в продажу месяцем позже. Они были ориентированы исключительно на корпоративный сегмент и отсутствовали в свободной продаже.

Больше новых iPad

Куо полагает, что Apple работает не только над смарт-очками, но также над новыми моделями планшетов, включая 10,8-дюймовый iPad и новый iPad mini с увеличенной диагональю экрана. Она, по мнению эксперта, может увеличиться до 8,5 и даже до 9 дюймов, и появление этих планшетов он ожидает во второй половине 2020 г. и первой половине 2021 г. соответственно. Для сравнения, современный iPad имеет диагональ 10,2 дюйма, а iPad mini, вышедший в марте 2019 г. – 7,9 дюйма.

Новый iPad mini может оказаться совсем не мини

Специалисты MacRumors придерживаются аналогичной точки зрения. Они уверены, что при выпуске новых iPad Apple будет придерживаться той же стратегии, что и с новым iPhone SE, то есть она предложит их покупателям по низкой цене, но при этом не забудет экипировать их современными процессорами. При этом Куо не исключает, что новый iPad mini также может получить экран, выполненный по технологии mini-LED.