Apple до неузнаваемости изменит дизайн MacBook, взяв за основу фирменную внешность iPhone

Apple собирается встроить в свои ноутбуки MacBook «челку» в стиле современных iPhone. Ее предназначение пока не определено – по одним данным, в ней разместятся датчики Face ID, другие же информаторы считают, что там будет веб-камера, массив микрофонов и сенсоры TrueTone. Премьера ноутбуков запланирована на 18 октября 2021 г.

MacBook с новым дизайном

Компания Apple может радикально изменить внешность своих ноутбуков MacBook, превратив их в своего рода iPhone с аппаратной клавиатурой. Как пишет профильный ресурс MacRumors, мобильные ПК Apple могут получить дисплей с фирменным вырезом под Face ID.

Первоначально предполагалось, что нововведение станет частью только лишь ноутбуков старшей серии – MacBook Pro. Однако, по информации портала WCCFTech, изменения коснутся еще и MacBook Air.

Премьера новых мобильных ПК Apple ожидается 18 октября 2021 г. На этот день компания назначила презентацию ряда своих новинок, но доподлинных подтверждений, что на мероприятии покажут именно MacBook, пока нет.

Такой может оказаться внешность новых MacBook Pro

О возможности появления в ноутбуках Apple фирменной «моноброви» указал сетевой информатор, скрывающийся под псевдонимом DuanRui. По количеству сбывшихся прогнозов до всем известного Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) ему пока далеко, однако именно DuanRui предсказал уменьшение габаритов «челки» в новых смартфонах iPhone 13.

К слову, самой «моноброви» в сентябре 2021 г. исполнилось четыре года. Впервые она была представлена в смартфоне iPhone X, после чего этот элемент дизайна стали копировать другие производители смартфонов. В настоящее время все, кроме Apple, отказались от «челки», поскольку она занимает внушительную часть площади экрана.

Споры о технологиях

DuanRui предполагает, что внедрение в MacBook Pro и MacBook Air системы распознавания пользователя по его лицу – это уже почти свершившийся факт. Однако с ним в корне не согласен пользователь Reddit с ником NickXiao. В своем посте, датированном 15 октября 2021 г. и посвященном всем грядущим новинкам Apple, он заявил, что никакого Face ID в ноутбуках компании пока не будет.

NickXiao отметил, что Apple не станет отказываться от другого решения для идентификации личности. Она оставит в своих ноутбуках сканер отпечатков пальцев Touch ID, впервые появившийся в iPhone 5s еще в 2013 г.

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В пользу Touch ID Apple сделала выбор и при разработке нового планшета iPad mini 6, вышедшего в сентябре 2021 г. Компьютер получил новый дизайн и толщину рамок экрана, достаточную для размещения всех нужных для Face ID сенсоров. Однако этой технологии в нем в итоге не оказалось.

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Утверждая, что в новых MacBook не будет Face ID, пользователь Reddit NickXiao, тем не менее, тоже говорит о наличии в них выреза в стиле iPhone. Отъедая часть экрана, он вместит в себе веб-камеру с разрешением Full HD, сенсоры TrueTone и массив микрофонов.

Когда ждать

Велика вероятность, что новые ноутбуки Apple покажет уже через несколько часов. Презентация начнется 18 октября 2021 г. в 20:00 по московскому времени.

Однако все информаторы утверждают, что премьеры именно MacBook Air в рамках данного мероприятия все же не будет. По их прогнозам, Apple покажет его в начале 2022 г., пока без более точной даты. Также они считают, что лэптоп избавится от своего клиновидного дизайна, присущего ему с выхода самой первой его модификации в 2008 г. Ноутбук станет походить на модели Pro-серии.

Привычные формы MacBook Air могут остаться в прошлом

От октябрьской презентации Apple следует ожидать в первую очередь обновления линейки MacBook Pro. Информаторы уверены, что компания покажет новый 16-дюймовый ноутбук, в последний раз обновлявшийся в 2019 г., а также 14-дюймовый MacBook Pro.

Не исключено и появление обычного MacBook. В линейке 2020 модельного года места ему по неизвестным причинам не нашлось. Как пишет WCCFTech, в новых ноутбуках Apple ожидается наличие до четырех портов USB, поддержка магнитной зарядки MagSafe, а также переход на новый процессор M1X, улучшенную версию прошлогоднего М1 – первого чипа Apple для ноутбуков и настольных ПК. Корпус ноутбуков должен стать легче.