Apple готовит масштабное обновление самого дешевого MacBook. Что в нем интересного

Apple собирается выпустить обновленный MacBook Air в новых «радужных» цветах корпуса, как у iMac 2021. Лэптоп выйдет летом 2022 г. и будет построен на процессоре М1Х, который может оказаться трехнанометровым. Вместе с ним он получит новый экран miniLED и более строгий дизайн в стиле MacBook Pro.



MacBook Air станет лучше

Компания Apple планирует выпустить обновленный ноутбук MacBook Air. По данным известного аналитики Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), который почти никогда не ошибается насчет новинок Apple, его появление запланировано на середину 2022 г.

Со слов аналитика, в новом MacBook Air больше не будет IPS-экрана. Вместо него Apple установит более современную панель miniLED, способную выдавать более насыщенное и яркое изображение.

По данным Куо, экраны в обновленном MacBook Air будут китайского производства. Их Apple заказала у компании ВОЕ, одного из крупнейших производителей дисплеев в мире. В то же время панели miniLED для следующих MacBook Pro будут изготавливать Sharp и LG.

Также дизайнеры готовят для следующего MacBook Air несколько свежих цветовых оттенков корпуса. Согласно сведениям информатора Джона Проссера (John Prosser), их будет семь. Классического темно-серого (Space gray), вероятно не останется, а золотистый и серебристый цвета, наоборот, могут сохранить.

Любителям фирменного цвета Space Gray новый MacBook Air едва ли придется по нраву

MacBook Air – это самый доступный ноутбук компании Apple. В российской рознице он стоит от 100 тыс. руб. против 130 тыс. руб. за минимальную комплектацию MacBook Pro 13. В последний раз Apple обновляла MacBook Air в ноябре 2020 г. Как сообщал CNews, тогда он пережил лишь апгрейд электронной составляющей, сменив процессор Intel на новый Apple M1. Его дизайн изменений не претерпел.

Изменений будет больше

Минг-Чи Куо уверен, что в дополнение к новым оттенкам корпуса и дизайну грядущий MacBook Air получит и немного модифицированный экстерьер. Вероятно, его корпус станет более тонким и плоским, по аналогии с дизайном новейшего моноблока iMac 2021. В таком же стиле, утверждает аналитик, будут выполнены и MacBook Pro следующего поколения.

В списке нововведений в новом MacBook Air, считает Куо, окажется и улучшенная версия процессора М1 с предварительным названием М1Х. Поменяется и интерфейс питания – в октябре 2020 г. с выпуском смартфонов iPhone 12 Apple возродила бренд MagSafe, назвав так свою новую магнитную зарядку. С высокой долей вероятности в новом MacBook Air будет кабель с магнитным коннектором, как у нового iMac, и он тоже будет называться MagSafe.

Apple не определилась с ценой

Минг-Чи Куо на момент публикации материала не сообщал, как Apple поступит с нынешним поколением MacBook Air после релиза следующего. На примере iPhone видно, что компания иногда оставляет в продаже предыдущие модели после выхода новых.

MacBook Air 2020 модельного года

Если Apple решит прекратить продажи MacBook Air образца ноября 2020 г., то обновленный ноутбук с экраном miniLED, вероятно, будет продаваться в США за те же $999 (73,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 августа 2021 г.).

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Другой вариант предполагает незначительное снижение цены нынешнего MacBook Air. Куо не уточняет, сколько в этом случае, по его мнению, будет стоить новый ноутбук.

Apple стремится к трем нанометрам

По данным DigiTimes, новые ноутбуки Apple, в частности, Air, ждет не только переход на новые матрицы. Упомянутый Куо процессор М1Х может оказаться трехнанометровым.

В 2020 г. Apple стала первой компанией, выпустившей устройство на пятинанометровом чипе. Первенцем был показанный в сентябре 2020 г. планшет iPad Air четвертого поколения с чипом А14, месяц спустя перекочевавшим и во все смартфоны линейки iPhone 12.

Чип M1, увидевший свет в ноябре 2020 г., тоже выпускается по пятинанометровым нормам. Аналитики DigiTimes утверждают, что переход на 3 нм Apple совершит в 2022 г. Свежий техпроцесс будет задействован при выпуске чипов как для новых MacBook, так и для смартфонов iPhone. Мобильники Apple, готовящиеся к выходу в сентябре 2021 г., с гигантской долей вероятности получат пятинанометровый CPU.