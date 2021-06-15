Новейшие дорогие iMac поставляются с перекошенными дисплеями. Починить их самостоятельно нельзя

Новые моноблоки Apple iMac на чипе M1 поставляются с криво установленными экранами. Перекос составляет несколько миллиметров, и это заметно на расстоянии и во время работы. Apple пока не признала проблему, а самостоятельный ремонт усложнен конструкцией моноблока.

Бракованные iMac

Владельцы новых разноцветных моноблоков Apple iMac стали жаловаться на перекошенные дисплеи. Как пишет портал MacRumors, экраны новых компьютеров Apple устанавливаются на подставке неровно. С этой проблемой столкнулись многие пользователи, среди которых и видеоблогер iPhonedo.

Блогер записал видео, в котором наглядно продемонстрировал то, насколько криво смонтирован дисплей его новенького iMac. На аналогичную проблему указывают и пользователи Reddit – например, о ней рассказал участник synchronicityVII.

На форуме Apple тоже есть подобные темы. Одну из них создал пользователь pierreokivier, приложив к ней фотографии в качестве доказательства.

Новый iMac оказался не таким уж и идеальным

Наличие проблемы с iMac подтвердил и видеооператор портала MacRumors. Он заметил перекос экрана, когда снимал видеообзор этого моноблока. По его словам, поначалу он был уверен, что во всем виноват кривой стол, на котором стоял компьютер.

Подобные отклонения могут мешать работе и раздражать

Новый 24-дюймовый iMac поступил в продажу в конце мая 2021 г. В российской рознице самая доступная конфигурация этого ПК стоит 130 тыс. руб., то есть Apple допустила производственный дефект в компьютере, за который россиянам придется отдать минимум $1811 (по курсу ЦБ 15 июня 2021 г.).

Самостоятельный ремонт невозможен

На момент публикации материала причина проблемы с кривизной экрана нового iMac установлена не была. По данным MacRumors, дисплей моноблока крепится к подставке семью винтами. Самостоятельный ремонт может быть затруднен, что вынудит пользователей обратиться в сервисный центр.

Обзор iPhonedo на кривой iMac Pro

Apple пока не отреагировала на сложившуюся ситуацию. В ряде стран мира технику Apple можно вернуть в магазин в течение двух недель после покупки, а в Европе, по данным пользователя Reddit brain_slug, этот период составляет 30 дней.

Однако в настоящее время проблему с кривизной iMac пока нельзя назвать массовой, что повышает вероятность отказа Apple возвращать деньги за компьютер или менять его на более качественно собранный экземпляр.

Премьера нового iMac состоялась в конце апреля 2021 г. Он стал вторым по счету настольным ПК Apple на базе ее собственного процессора M1 после Mac mini образца ноября 2020 г. и первым таким моноблоком.

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Компьютер получил ультратонкий корпус в стилистике нового iPad Pro и семь ярких вариантов окраски. Классический черный цвет пока недоступен ни для одной из комплектаций.

Проблемы с экранами в устройствах Apple

Устройства Apple нередко отправляются в магазины с различными дефектами экранов. Некоторые из них, как в случае с iMac, видны сразу, то технически не влияют на работоспособность устройства, другие же, напротив, начинают проявляться со временем и мешают пользоваться гаджетом.

Весной 2015 г. владельцы ноутбуков MacBook Pro начали массово жаловаться на проблему с отслаиванием антибликового покрытия дисплея. Проблема стала массовой, но Apple не очень спешила решать ее.

Один из самых легких случаев отслоения антибликового покрытия на MacBook Pro

Реакция пользователей не заставила себя ждать. Они составили коллективное письмо в Apple с требованием бесплатного ремонта. Под ним подписалось более 1500 человек.

Осенью 2017 г. Apple выпустила смартфон iPhone X, ставший первым мобильником компании с «монобровью». В ноябре того же года она признала проблему со снижением чувствительности сенсорного слоя дисплея этого смартфона на морозе. Позже она исправила эту проблему обновлением прошивки.

Спустя три года, в ноябре 2020 г., выяснилось, что все экраны смартфонов линейки iPhone 12 могут произвольно менять оттенок на серый или зеленоватый или же начинать мерцать. У пользователей это проявляется в разные моменты времени и при разных сценариях использования устройств. Apple тоже признала проблему.

Владельцам iPhone 12 приходится мириться с такими причудами дисплея

В апреле 2021 г. CNews писал, что Apple годами умышленно бракованные ноутбуки MacBook Pro. В течение полутора лет она реализовывала свои мобильные ПК с дефектом шлейфа матрицы экрана, о котором она знала заранее.

Последствия установки некачественного шлейфа в MacBook Pro

Этот шлейф был короче, чем нужно, что приводило к быстрому выходу его из строя. В настоящее время эта проблема устранена, и в новых MacBook устанавливается качественный шлейф.