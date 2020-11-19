Apple призналась: У новых iPhone 12 массовая проблема с дисплеями

Все экраны смартфонов линейки iPhone 12 могут произвольно менять оттенок на серый или зеленоватый или же начинать мерцать. У пользователей это проявляется в разные моменты времени и при разных сценариях использования устройств. Apple сообщила, что в курсе ситуации, и что работает над поиском решения.

iPhone 12 массово поломались

Компания Apple признала проблему с экранами в смартфонах iPhone 12, со дня премьеры которых прошло немногим больше месяца. Дисплеи этих мобильников могут самопроизвольно приобретать серый или зеленоватый оттенок, без участия пользователя.

Как пишет портал MacRumors, Apple ищет источник этой загадочной проблемы, но на момент публикации материала решения, устраняющего ее, не существовало. Между тем, с некачественными экранами сталкивается все большее число владельцев iPhone 12 – жалобы появляются как на сторонних ресурсах, так и на форуме техподдержки Apple. Однако проблема проявляется на моделях iPhone 12 – даже на старших iPhone 12 Pro и Pro Max.

Как проявляется проблема

Экраны смартфонов iPhone 12 могут менять оттенок вне зависимости от того, как именно владельцы пользуются своими гаджетами. У части пользователей изображение становится блеклым, сероватым, другие же отмечают призрачное зеленое свечение, а некоторым повезло еще меньше – дисплеи их iPhone 12 периодически или на постоянной основе начинают мерцать, мешая с комфортом пользоваться устройством.

Экран премиального смартфона не должен работать вот так

По словам пользователей, чаще всего экран меняет свой оттенок при уровне яркости до 90% включительно, то есть на максимальных значениях такого эффекта не возникает. Дефект проявляется как минимум на прошивках iOS 14.1, 14.2 и в бета-версиях iOS 14.3.

Все эти недостатки, пишет MacRumors, Apple упоминает во внутренних документах. Они предназначены, в том числе, и для сервисных центров компании.

Оттенок, с каким будет работать экран их нового iPhone, пользователи выбирать не могут

В них говорится, что специалистам не нужно пытаться восстанавливать работу дисплеев на iPhone 12, пока не будет выявлена причина возникновения неисправности. Единственное, что им разрешается делать – это рекомендовать обратившимся владельцам смартфонов обновить прошивку до последней версии.

Программная проблема

На данном этапе Apple может искать корень проблемы с экранами в iPhone 12 в программной части смартфонов. У нее есть все основания идти в этом направлении, поскольку аналогичная ситуация с ее гаджетами происходила весной и летом 2020 г.

Недуг затронул всю линейку iPhone 2020 года

В мае 2020 г. Apple выпустила прошивку iOS 13.5, после чего, как сообщал CNews, в интернете стали появляться сообщения с жалобами пользователей Phone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max на периодически появляющийся заметный зеленый оттенок у дисплеев. Ситуация повторилась и с релизом обновления iOS 13.5.1, установка которого не спасала от новой напасти. Она проявлялась периодически – к примеру, участник форума MacRumors под псевдонимом Noobinator описывал проблему так: «Примерно в 25 % случаев, когда я разблокирую экран своего iPhone 11 Pro, изображение на экране размыто и имеет заметный зеленый оттенок. Примерно через три секунды он приходит в норму».

Экран iPhone 11 Pro Max до выпуска корректного обновления

Победить «недуг» Apple все-таки смогла, и даже без масштабных отзывных кампаний. Проблема действительно носила программный характер, вот только полностью устранить самопроизвольное «озеленение» дисплеев на своих смартфонов она сумела лишь в середине августа 2020 г. с выпуском прошивки iOS 13.6.1.

С новыми экранами Apple что-то не так

Проблема с мерцающими серыми и зелеными экранами затронула всю серию iPhone 12, но экраны смартфонов этой серии имеют и другие недостатки. Так, дисплеи некоторых смартфонов iPhone 12 Pro Max, цена которых в России достигает 140 тыс. руб., могут очень сильно мерцать при записи видеороликов.

По словам пользователей, эту проблему не удается решить ни перезагрузкой устройства, ни сбросом его на заводские настройки. Apple пока не решила эту проблему и даже не признала ее существование.

Дисплей в iPhone 12 mini тоже вызывает недовольство пользователей – на форумах Reddit, MacRumors и самой Apple они пишут о нестабильной работе тачскрина. К примеру, они сообщают, что экран не всегда реагирует на касания, если проводить по нему снизу вверх для разблокировки смартфона или не определяет тапы по иконкам фонарика или камеры в нижней части дисплея.

На сайте Apple 13 ноября 2020 г. появилось сообщение от пользователя под никнеймом Rastajafarian, в котором он говорит, что тачскрин его iPhone 12 mini очень не любит дополнительные аксессуары для смартфонов. По его словам, если поместить мобильник в фирменный чехол Apple MagSafe или наклеить на дисплей защитное стекло, то все работает замечательно, но стоит установить оба этих аксессуара одновременно, сенсорный слой начинает некорректно обрабатывать касания.

Rastajafarian приобрел два одинаковых iPhone 12 mini – себе и своей сестре. Описанная им проблема проявилась лишь на одном мобильнике из двух.