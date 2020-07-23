Samsung по примеру Apple готовит ноутбук на процессорах от мобильника

В обозримом будущем Samsung может выпустить свой первый ARM-ноутбук на базе процессора Exynos 1000 собственной разработки. За месяц до этого аналогичный шаг анонсировала Apple, полностью отказавшись от чипов Intel в пользу собственных процессоров А-серии.



Нужно больше ARM-компьютеров

Компания Samsung может начать производство ноутбуков, построенных на ее собственных процессорах семейства Exynos. Как пишет ресурс WCCFTech, выпуск первой такой модели может состояться в обозримом будущем.

По предварительным данным, в основе первого лэптопа Samsung с ее фирменным «кремниевым сердцем» может оказаться топовый процессор Exynos 1000 (рабочее название), на момент публикации материала находящийся в разработке. Это ARM-чип, который может появиться в составе следующих флагманских смартфонов Samsung – Galaxy S21, дебют которых запланирован на I квартал 2021 г.

Samsung наряду с Apple может оказаться в числе первых вендоров, наладивших массовый выпуск ARM-лэптопов

Exynos 1000 может стать первым 5-нанометровым процессором Samsung. У компании практически все готово для массового производства полупроводников, и в этом плане она не хочет отставать от Apple, которая до конца 2020 г. может выпустить собственный 5-нанометровый чип А14 производства Qualcomm, а вместе с ним – и новые iPhone на его основе. Однако в настоящее время, по данным WCCFTech, она испытывает некоторые технические трудности в разработке Exynos 1000, и его премьера может быть перенесена на 2021 г.

Супермощный процессор

Exynos 1000, вне зависимости от того, как в итоге он будет называться, может оказаться одним и самых производительных чипов в мире на момент своего релиза. Его предшественник, Exynos 990, используемый во флагманских смартфонах Samsung Galaxy S20, показал свою неспособность тягаться с лидером в лице Qualcomm Snapdragon 865, что, как пишет WCCFTech, вызвало волну негодования среди потребителей.

Смартфоны Galaxy S20 на базе Exynos 990 продаются почти по всему миру, кроме США и Китая, где можно купить из модификацию на Snapdragon 865. Последний обходит Exynos 990 как по производительности вычислительных ядер, так и по возможностям своей видеоподсистемы Adreno 650 на фоне используемой в Exynos 990 Mali-G77 MP11.

Что касается Exynos 1000, то велика вероятность, что графическое ядро для него разработает компания AMD. Samsung заявлял о сотрудничестве с AMD еще летом 2019 г., и представители AMD сообщили, что плоды их совместного с Samsung «творчества» появятся не раньше 2021 г., что тоже может указывать на невозможность выпуска Exynos 1000 в 2020 г.

Пример Apple

Samsung может начать сборку ноутбуков на базе Exynos 1000. последовав примеру компании Apple. Как сообщал CNews, в июне 2020 г. она объявила о скором отказе от использования чипов Intel в своих компьютерах и ноутбуках и их замене на процессоры А-серии собственной разработки. Первые такие ПК могут увидеть свет в IV квартале 2020 г., считает аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), который практически никогда не ошибается насчет планов Apple.

Не исключено, что пример Apple и, возможно, Samsung, вдохновит и компанию Qualcomm на выпуск нового ARM-процессора, ориентированного на работу в ноутбуках и ПК. В настоящее время в ее ассортименте есть лишь один чип, Snapdragon 8cx, показанный в декабре 2018 г. и до сих пор использующийся в некоторых мобильных ПК под управлением Windows 10. Это 7-нанометровый высокопроизводительный чип с архитектурой ARM и получивший восемь ядер Kryo 495 с частотой до 2,84 ГГц. В состав процессора вошли видеокарта Adreno 680, 10 МБ кэш-памяти, поддержка оперативной памяти LPDDR4 с восьмиканальным контроллером (до 16 ГБ) и поддержка накопителей SSD NVMe и флеш-памяти UFS 3.0. Плюс ко всему, в чип встроены модуль обработки изображений Spectra 390 и сотовый модем X24 LTE с поддержкой скорости передачи данных до 1,5 Гбит/с.

Без собственной ОС

Samsung, в отличие от Apple, не располагает собственной операционной системой для ноутбуков. Ей, пишет WCCFTech, придется устанавливать на них ОС Microsoft Windows 10, которая еще в конце 2017 г. доказала свою способность запускаться на ARM-системах. В декабре 2016 г. Microsoft объявила, что ее ОС Windows 10 будет использоваться в устройствах, созданных на базе процессоров Qualcomm архитектуры ARM, а в декабре 2017 г. первые мобильные ПК со связкой из Windows 10 и флагмнанским (на тот момент) чипом Snapdragon 835 выпустили компании HP и Asus. Первая разработала лэптоп со съемной клавиатурой, а Asus сделала ноутбук, экран которого разворачивается на 360 градусов.

В распоряжении Samsung также есть собственная мобильная ОС Tizen, которую она устанавливала на смартфоны и умные часы. Версии для ноутбуков у нее пока нет.

Опыт имеется

Samsung располагает опытом по производству ноутбуков на ARM-процессорах, хотя и не собственной разработки. В августе 2019 г. CNews писал о выпуске Galaxy Book S на основе упомянутого Snapdragon 8cx, использование которого позволило уменьшить толщину корпуса лэптопа до минимума за счет отсутствия необходимости установки габаритной системы охлаждения.

Samsung Galaxy Book S

Выбор Snapdragon 8cx в качестве базы для Galaxy Book S также положительно сказался на его автономности. От аккумулятора емкостью 42 Вт/ч лэптоп способен проработать до 23 часов в режиме воспроизведения видео.

Остается добавить, что на выпуск ARM-чипов может перейти и компания AMD. В июне 2020 г. стало известно, что первый ее ARM-процессор с кодовым названием Ryzen С7 может дебютировать в 2021 г.