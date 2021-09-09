Apple приготовила неприятный сюрприз фанатам iPhone

Apple собирается отнести свои смартфоны iPhone 12, которым нет еще и года, к разряду устаревших. На своем сайте она до сих пор называет их новыми. Пока неясно, что стало причиной такого решения. Не исключено, что это связано со скорым релизом телефонов iPhone 13, имеющих не так уж и много отличий от предшественников.

Все iPhone 12 неожиданно устарели

Компания Apple готовится признать смартфоны линейки iPhone 12 устаревшими и снять их с производства и продажи. Об этом стало известно специалистам портала ZDnet, обнаружившим соответствующее упоминание в документах, предоставленных Apple в Федеральную комиссию по связи (FCC). Они назвали это неприятным (nasty) сюрпризом.

В документах Apple все четыре телефона серии iPhone 12 указаны со статусом «устаревший» (legacy). Это означает, что они исчезнут из магазина компании в одновременно с анонсом грядущих iPhone 13, запланированном на 14 сентября 2021 г.

Другими словами, Apple хочет сделать частью своей истории мобильники, которые до сих пор называет новыми. Более того, их реклама в настоящее время отображается на главной странице ее сайта, включая американскую и российскую его версии.

Одним из главных отличий iPhone 13 от предшествующей линейки будут два новых оттенка корпуса

Возможно, что снятие с продажи iPhone 12 специалисты ZDnet назвали неприятным сюрпризом потому, что это разрушит надежды тех, кто рассчитывал, купить iPhone 12 по сниженной цене после релиза iPhone 13. Apple иногда «режет» цены на старые модели с выходом новых. Возможность сэкономить у таких покупателей останется, но выбирать им, если ничего не изменится придется между двумя более ранними мобильниками.

Для примера, в международной линейке Apple по-прежнему есть смартфон iPhone 11, готовящийся через несколько дней отметить свое двухлетие. Пока нет информации, получит ли он статус «устаревший» наряду с iPhone 12. или же Apple по-прежнему будет считать его актуальным.

Доказательство причисления iPhone 12 к числу устаревших смартфонов

То же самое касается и бюджетного смартфона iPhone Xr, который Apple выпустила еще раньше, в 2018 г. Он по-прежнему продается в России и других странах мира и является одним из самых дешевых iPhone на данный момент (от 48 тыс. руб.). В этом плане он уступает лишь iPhone SE 2020, собранном в корпусе iPhone 8 (2017 г.). Его можно купить за 40 тыс. руб.

Что не так с iPhone 12

В документах FCC не раскрываются причины, побудившие Apple отправить всю линейку iPhone 12 на покой. Сама компания тоже не комментирует это.

Между тем, в той же таблице, где слово legacy стоит напротив всех iPhone 12, упоминаются еще четыре аппарата компании с пометкой «Новый телефон» (New phone). Названия моделей в таблице нет. Специалисты ZDnet полагают, что в итоге новинки Apple будут называться iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max.

Не исключено, что отказ от всей серии iPhone 12 может быть связан с минимальными отличиями новых аппаратов от своих предшественников. Ни один из информаторов, включая никогда не ошибающегося Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) не утверждал, что в новых iPhone 13 будет что-либо революционное. Подробнее об этом читайте в материале CNews.

Пока iPhone 13 не вышли, Apple продолжает называть iPhone 12 новыми смартфонами, хотя им уже почти год

Добавим, что iPhone 12 стали первыми за четыре года смартфонами Apple, получившими существенно обновленный дизайн. До этого подобным мог похвастаться только анонсированный в сентябре 2017 г. iPhone X. Как и iPhone 12, он исчез с полок Apple спустя всего лишь год с момента своего появления, уступив место слегка улучшенным по сравнению с ним iPhone Xs и Xs Max.

Новее и дороже

Несмотря на то, что до предполагаемой премьеры новых iPhone 13 осталось меньше недели, их рекомендуемая стоимость все еще остается неизвестной. Существует вероятность, что в сравнении с предшественниками они окажутся дороже.

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Причиной тому может послужить решение тайваньской TSMC, крупнейшего производителя микросхем в мире поднять цены на свои услуги на 10-20% в зависимости от используемой топологии.

Выпуск процессоров по нормам от 7 нм и новее будет обходиться клиентам TSMC на 10% дороже. Это касается и Apple, чьи современные чипы производятся по 5-нанометровому техпроцессу.

Но все же возможность сохранения цен на iPhone 13 на уровне iPhone 12 пока остается. Как пишет портал Digitimes, линейка смартфонов Apple 2020 модельного года бьет все рекорды продаж (за исключением iPhone 12 mini), и Apple может решить не менять цены, чтобы не рисковать высокими продажами.

По информации портала PhoneArena, заставить Apple не повышать цены может и компания Samsung. В ряде стран она снизила цены на свои флагманы серии Galaxy S21, равно как и на новый складной смартфон Galazy Z Fold 3. В случае с iPhone 13 mini Apple и вовсе может установить более низкую цену в сравнении с iPhone 12 mini на фоне его очень слабых продаж на мировом рынке. В серии iPhone 14, ожидаемой в 2022 г. мини-смартфона, вероятнее всего, не будет.